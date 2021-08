Területi focikalauz: Idén először rendeznek bajnoki meccseket a Csallóközben

Hétvégén a Csallóközben a felnőttek mezőnyében ismét csatasorba állnak a csapatok, idén először először küzdenek a pontokért a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség által irányított bajnokságokban. A koronavírus-járvány miatt természetesen a járási fociban is érvényes, hogy bizonyos megkötésekkel ugyan, de a szurkolók elfoglalhatják helyüket a lelátón. A pandémia időszakában elrendelt, igencsak hosszúra sikeredett kényszerszünet után több klubnál megváltozott, átalakult a játékoskeret, sok helyen az edzők is kicserélődtek. A Dunaszerdahelyi járásban a felnőttek továbbra is két, egyaránt 16 csapatot felvonultató ligában (VI., VII.) küzdenek a pontokért. Természetesen az alakulatok megtarthatták a korábban elfoglalt pozíciójukat, így csupán néhány változást tapasztaltunk.