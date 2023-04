Területi focikalauz: Riválisok rangadója Balonyon

Az AG Sport (VII.) ligában az egykor felsőbb osztályban vitézkedő riválisok csatája zajlik vasárnap délután az éllovas balonyiak pályáján, ahol a bakaiak igyekeznek két vállra fektetni a hazaiakat.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

A királyfiakarcsaiak a pontvadászat tavaszi idényének eminenseként az eddig lejátszott hét bajnokin 17 pontot gyűjtöttek be. Ezt a szériát vasárnap délelőtt a szentmihályfaiak otthonában igyekeznek folytatni. „Még annak ellenére is, hogy lesznek hiányzóink. Nincs mit vesztenünk. Nyugodtan focizhatunk, bennünket nem nyomaszt lélektani teher” – latolgatta az esélyeket Csápai Zoltán, a királyfiakarcsaiak játékosedzője. A nyékvárkonyiak a sárga lapok miatt kényszerpihenőre szorult gólfelelősüket, Kósa Dávidot nélkülözve is toronymagas favoritként látják vendégül a tabella végén kullogó izsapiakat. A gelleiek zsákmányért utaznak Kisudvarnokba.

A VIII. ligában a bajnoki címért küzdő alakulatok csoportjában a nagymagyariak szeretnék begyűjteni a tabellaelső felbáriak skalpját.

Az alsóházban a rájátszásban még nem kaptak gólt a tejfaluiak. Vajon folytatódik-e a listavezető remeklése a nagyudvarnokiak elleni párharcon?

Az idősebb ifik (U19) V. ligájának mezőnyében a veretlenül tabellaelső kisudvarnokiak Diósförgepatonyban igyekeznek folytatni remekbe szabott sorozatukat.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló mérkőzések kezdési időpontját, valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

DUNASZERDAHELY, VII. (AG SPORT) LIGA, 23. forduló – szombat, 16.00: Szap–Alistál (Köver), Nyékvárkony–Izsap (Hepner), Ekecs -Apácaszakállas–Csallóközkürt (Ürögi). Vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Királyfiakarcsa (Klempa), 13.00: Pozsonyeperjes–Diósförgepatony (Barczi Szilárd); 16.00: Kisudvarnok–Gelle (Köver), Balony–Baka (Hepner), Vásárút–Nagypaka (Virág). VIII. LIGA, RÁJÁTSZÁS, 4. forduló, mérkőzések az 1-10. helyért – szombat, 16.00: Béke–Csallóköznádasd (Nagy Máté), FK Nagymagyar–Felbár (Barczi Szilárd). Vasárnap, 10.30: Felsőpatony–Csiliznyárad (Világi); 15.30: Csilizradvány–Csallóköztárnok (Bors); 16.00: Nagyszarva–Medve (Ürögi). Mérkőzések a 11-16. helyért, 4. forduló – szombat, 16.00: Sárrét/Vitény–Diósförgepatony B/Felsőpatonyrét (Dohorák). Vasárnap, 10.30: Tejfalu–Nagyudvarnok (Zsigray); 16.00: Hodos–Csákány (Dohorák). V. LIGA, IDŐSEBB IFIK (U19), 17. forduló – szombat, 13.00: Diósförgepatony–Kisudvarnok (Szabó Ottó), Gelle–Ekecs - Apácaszakállas (Csörgő). Vasárnap, 10.30: Baka–Nyárasd (Csörgő); 13.00: Csallóközkürt–Pozsonyeperjes (Nagy Máté), Nyékvárkony–Alistál (Nagy Péter) Elmarad: Lég–Csenke (pótlás: május 3.).

ái