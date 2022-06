Területi focikalauz: Szombaton bajnokavató zajlik Csallóközcsütörtökben

Az AG Sport (VI.) ligában a zsinórban huszonhárom bajnoki meccsen veretlen tabellaelső csallóközcsütörtökiek és a végéhez közeledő idényben még nyeretlen felsőpatonyiak összecsapásán vaskos meglepetést keltene a vendégek sikere. Egyébként ezen a találkozón veszik át a felső-csallóköziek a bajnoknak járó serleget.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Vasárnap délelőtt közönségvonzónak ígérkezik az egykor felsőbb osztályban vitézkedő balonyiak és a bakaiak párbaja. A királyfiakarcsaiak futballistájaként egykori sikerei helyszínére, Kisudvarnokba készül a rutinos gólvágó, Ravasz Tibor.

A VII. ligában bajnoki címet ünnepelhetnek a vásárútiak, akiknek akár a döntetlen is elég az elsőség bebiztosításához. A második helyezett csilizradványiak utóbbi nyolc meccsüket megnyerték, szombaton is favoritként fogadják a csákányiakat. Ezen a két találkozón nem csupán a bajnokjelöltek, de a gólkirályi cím várományosainak, Losonszki Márknak (42 gól, Vásárút) és Belucz Gábornak (39 gól, Csilizradvány) a távpárharcára is sor kerül.

Pénteken az idősebb diákok (U15), szombaton és vasárnap az idősebb ifik (U19) állnak csatasorba.

Alábbi összeállításunkban a péntektől vasárnapig zajló mérkőzések kezdési időpontját, valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.



DUNASZERDAHELY, AG SPORT (VI.) LIGA, 29. forduló–szombat, 17.30: Csallóközcsütörtök–Felsőpatony (Ürögi), Izsap–Diósförgepatony (Czucz). Vasárnap, 10.30: Balony–Baka (Ürögi); 15.00: Csallóközkürt–Alistál (Hepner), Nyékvárkony–Szap (Klempa); 17.30: Nagypaka–Szentmihályfa (Virág), Gelle–Ekecs-Apácaszakállas (Köver), Kisudvarnok–Királyfiakarcsa (Világi).

VII. LIGA, 29. forduló – szombat, 17.30: Sárrét/Vitény–Nagyszarva (Csörgő Zoltán), Csilizradvány–Csákány (Hepner), Nagyudvarnok–Hegyéte (Sóki). Vasárnap, 10.30: Csallóköztárnok–Csiliznyárad (Nagy), Béke–Diósförgepatony B/Felsőpatonyrét (Csörgő Zoltán); 17.30: Sárosfa–Medve (Csörgő Zoltán), Vásárút–Felbár (Zsigray), Padány–Csallóköztárnok (Sóki).

IDŐSEBB IFIK (U19), VI. LIGA, 20. forduló – szombat, 13.15: Ekecs-Apácaszakállas–Pozsonyeperjes (Kozma). Vasárnap, 13.15: Baka–Alistál (Kozma); 15.00: Sárosfa–Egyházkarcsa (Szalánczi).

IDŐSEBB DIÁKOK (U15), IV. LIGA, 25. forduló – péntek, 17.00: Bős–Pozsonyeperjes (Köver), Nyékvárkony–Csilizradvány, Csenke–Nyárasd (Želinský), Lég–Alistál (Illéš), Gelle–Diósförgepatony (Ürögi), Csallóközkürt–Ekecs-Apácaszakállas (Zirig), Nagyabony–Kisudvarnok (Czucz).

Elmarad: Nyékvárkony–Csilizradvány (pótlás: június 6.)



ái