Területi focikalauz: Szomszédvárak párbaja Felsőpatonyban

Bizonyára tartogatnak még elég puskaport Johancsik Patrik edző védencei a vasárnapi hazai párharcukra is, melyen a nyékvárkonyiakat fogadják. Küzdelmes bajnokinak ígérkezik a szomszédvárak (Felsőpatony–Szentmihályfa) párbaja. A bajnoki címre esélyesek megmérettetésére kerül sor Balonyon, ahol a csallóközcsütörtökiek igyekeznek gyarapítani gyűjteményüket.

A VII. ligában legutóbb a bajnokaspiránsok múlt heti erőpróbáján az alistáliak vendégként 1:0 arányban győzték le az élen telelő csallóközkürtieket, akik a csilizradványiak elleni idegenbeli párharc után vendéglátóként is buktak. Ezzel a győztes kollektíva előnye immár hat pontra nőtt. Úgy tűnik, a vereség után sincs pánikhangulat a csallóközkürtieknél. „Megfogadtuk, az idényben ez volt az utolsó bukásunk. A csilizpatasiak elleni vasárnapi idegenbeli bajnokinktól kezdődően győzelemre éhesen, felszabadultan focizhatunk. Az alistáliaknak több a vesztenivalójuk” – fogadkozott társai nevében a csallóközkürtiek felsőbb osztályt is megjárt rutinos csatára, Harsányi Dávid. „Nincs még lefutva a bajnokság, egyik vetélytársunkat sem szabad lebecsülni. Szombaton a vásárútiakat fogadjuk, soros ellenfelünknek szeretnénk visszavágni idénybeli egyetlen vereségünkért (3:4), melyet még tavaly augusztus 9-én a 4. fordulóban szenvedtünk el” – fókuszált a pontvadászat folytatására Both Róbert, a listavezető alistáliak csapatvezetője.

Az ifiknél az éllovas nyárasdiak a tavaszi idénynyitón is folytatták parádés őszi veretlenségi szériájukat. Ezúttal szombaton a legnagyobb vetélytársukat, a 2. helyezett pozsonyeperjesieket fogadják. A mezőny két legeredményesebb alakulatának megmérettetésén ádáz csatára van kilátás.

A fiatalabb diákok (U13) IV. ligájában minden bizonnyal folytatódik a két csoportelső, a jányokiak és a nyárasdiak veretlenségi szériája. Jó lesz odafigyelni a kisudvarnokiakra, akik legutóbb 20 találattal szomorították el a hodosiakat.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló mérkőzések kezdési időpontját valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

DUNASZERDAHELY, AG SPORT (VI.) LIGA, 20. forduló – szombat, 15.30: Izsap–Nagypaka (Nagy K.). Vasárnap, 10.30: Somorja B–Nyékvárkony (Világi – Tejfalu), Baka–Felbár (Köver); 15.30: Balony–Csallóközcsütörtök (Szőke), Gelle–Hegyéte (Bors), Diósförgepatony–Pozsonyeperjes (Klempa), Felsőpatony–Szentmihályfa (Nagy K.).

Szabadnapos: Ekecs-Apácaszakállas.



VII. LIGA, 17. forduló – szombat, 15.30: Csákány–Nagyszarva (Virág), Alistál–Vásárút (Klempa), Csilizradvány–Padány (Ürögi), Diósförgepatony B–Sárosfa (Köver). Vasárnap, 10.30: Béke–Sárrét (Virág); 15.30: Csilizpatas–Csallóközkürt (Ürögi), Csallóköznádasd–Csallóköztárnok (Czucz).



IFIK (U19), VI. LIGA, 12. forduló – szombat, 13.00: Nyárasd–Pozsonyeperjes (Szőke). Vasárnap, 13.00: Nagyudvarnok–Ekecs-Apácaszakállas (Sóki), Nagyszarva–Alistál (Lukovics).

FIATALABB DIÁKOK (U13), IV. LIGA, 15. forduló, A CSOPORT – szombat, 10.00: Nagypaka–Sárosfa (Sóki), Nagyabony–Csenke (Illéš), Jányok–Nagymagyar (Lukovics), Patonyrét–Felsőpatony (Zirig), Illésháza–Gelle (Vígh), Csallóközcsütörtök–Lég (Szabó D.).

B CSOPORT – szombat, 10.00: Csallóköznádasd–Csilizradvány (Nagy M.), Alistál–Hegyéte (Hodosi M.), Csallóközkürt–Nyékvárkony (Csörgő), Izsap–Hodos (Koczó).

Elmarad: Kisudvarnok–Nyárasd (pótlás: április 11.).

Szabadnapos: Ekecs-Apácaszakállas.

ái