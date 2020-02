Terv szerint működnek a decemberben pályára állított magyar műholdak

Az adatok folyamatosan érkeznek a műszerekről - tájékoztatta a Budapesti Műszaki Egyetem csütörtökön az MTI-t.

A két berendezést a Rocket Lab amerikai magáncég Electron rakétája vitte fel az űrbe és állította pályára. A műholdak a legfrissebb adatok alapján enyhén elliptikus pályán haladnak a Föld körül. Legnagyobb távolságuk a bolygótól nagyjából 400, legkisebb 350 kilométer. Sebességük megközelítőleg másodpercenként 7,2 kilométer.

Its launch day for Alba Cluster 2! We will be launching 6 customer pocketqube satellites into orbit via Albapod v2! Go unicorn, go albapod, go electron! #RunningOutOfFingers pic.twitter.com/RJzUpwK4vi