Tervet készíthet az EU Magyarország gazdaságának megbénítására

Arra az esetre, ha az Orbán-kormány tovább blokkolná az Ukranának nyújtandó segélyt - írja a Financial Times nyomán a Denník N.

Orbán Viktor (Fotó: TASR/DUNA/MTI - Koszticsák Szilárd)

A Financial Times szerint az EU vezetői nyilvános ígéretet tehetnek az EU-ból származó minden forrás felfüggesztésére, mégpedig azzal a céllal, hogy ráijesszenek a piacokra. Egy ilyen lépés ugyanis jelentősebben megdrágíthatja Magyarország számára, hogy hitelt vegyen fel.

Az FT számára ezt három diplomata is megerősítette név nélkül, és azt is, hogy több ország is támogatja a kezdeményezést, miközben az EU-csúcstalálkozó már a nyakunkon van, hiszen csütörtökön kezdődik.

(Denník N/FT)