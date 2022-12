A tervezettnél is több pénzt szán Ukrajnának az Egyesült Államok 2023-as költségvetése

Az Egyesült Államok költségvetése 45 milliárd dollárt szán Ukrajna támogatására 2023-ban - olvasható a kedden megjelent költségvetési törvénycsomag tervezetében, melyről a héten kell szavaznia a szövetségi törvényhozásnak.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A 2023-as pénzügyi év kiadási tervezetének Ukrajnára vonatkozó fejezetében a többi között szerepel 11,9 milliárd dollár, ebből az amerikai hadsereg fegyverkészleteit pótolnák. Február 24-e, a háború kezdete óta az ukrajnai szállítások jó része az amerikai saját készletekből történt.

Kilencmilliárd dollár az Ukrajnai Biztonsági Segítségnyújtás Kezdeményezés révén jut el Ukrajnába kiképzési, hírszerzési és egyéb tevékenység finanszírozására. Csaknem 7 milliárd dollárt az Egyesült Államok hadseregének európai parancsnoksága használhat fel saját műveletekre, hírszerzési feladatok támogatására és eszközök beszerzésére.

A szövetségi költségvetés emellett tartalmaz 2,47 milliárd dollár humanitárius segítségnyújtást, 13 milliárd dollár gazdasági támogatást, valamint elkülönítenek 2,4 milliár dollárt az ukrajnai menekültek egyesült államokbeli integrációjának segítésére.

Az összesen 45 milliárd dollár Ukrajna számára szóló szövetségi forrás 8 milliárd dollárral haladja meg azt az összeget, amelyet Joe Biden elnök erre a célra kért a Kongresszustól.

A Fehér Ház üdvözli a törvényhozás javaslatát a támogatás növelésére - reagált a hírre John Kirby, a Nemzetbiztonsági Bizottság kommunikációs koordinátora kedden egy sajtóbeszélgetésen, és köszöntetet mondott a törvényhozás rugalmasságáért, amely lehetővé teszi Ukrajna folytatódó támogatását. Azt is hozzátette, hogy napról napra haladnak a segítségnyújtásban, Ukrajna pillanatnyi szükségleteit szem előtt tartva, amelyek most elsősorban a légvédelmi képességeket érintik. A szóvivő kijelentette, hogy már eddig is több fejlett légvédelmi rendszert bocsátottak Ukrajna rendelkezésére, de továbbra sem erősítette meg azt a sajtóhírt, hogy döntés született volna Patriot nagy hatótávolságú rakétarendszer szállításáról.

Az Egyesült Államok költségvetésének elfogadási határideje péntek. A szövetségi intézményeinek finanszírozásáról szóló, összesen 1,7 ezer milliárd dollár kiadást részletező törvénycsomag elfogadásának eredeti határideje december 16-a volt, amit az utolsó pillanatban egy külön törvénnyel meghosszabbítottak. Ez biztosítja a héten a szövetségi intézmények átmeneti működését, valamint haladék a demokratáknak és republikánusoknak a megegyezésre. Amennyiben határidőre nincs elfogadott költségvetés, finanszírozás híján leállnak alapvető szövetségi intézmények.

