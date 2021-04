Tesztelés - Dunaszerdahelyi járás: Már 35 község maradt fertőzött nélkül

A húsvéti hétvégéről 49 dunaszerdahelyi járásbeli település által szervezett tesztelés eredményeit sikerült megszereznünk mostanáig, ezek közül pedig 35-ban egyetlen elvégzett antigénteszt sem lett pozitív.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A járási fertőzöttség javulását mutatja, hogy egy héttel korábban még csupán 28 ilyen településre akadtunk 50-ből. Mindemellett érdemes azt is tudni, hogy a 14 településen, ahol akadtak pozitív tesztek, ott is összesen csupán 24 fertőzöttet regisztráltak. Egy hete még ez a szám is 64 volt, miközben nagyrészt ugyanazokról a községekről van szó.

Jókora javulást jelent, hogy Bősön az előző héten még 14 teszt volt pozitív, most viszont már csak 1, Dunaszerdahelyen a múlt heti 2-ből mostanra 4 lett. Alistálban és Csallóközcsütörtökön legutóbb még 5-5, Illésházán és Medvén pedig 4-4 pozitívat szűrtek ki, ezúttal sorrendben 2-t, 1-et, 2-t és 0-t.

A járás fertőzöttségi tendenciáit jól jelzi a PCR-tesztekkel azonosított pozitívak száma is, ezen a téren viszont olyan jelentős javulás nem tapasztalható, mint egy hete az azt megelőző héthez képest. Az elmúlt héten (vasárnappal bezárólag) összesen 105, a járásban levett PCR-teszt lett pozitív, azt megelőzően 116, tehát most nem annyira érzékelhető a javulás (különösen úgy, hgoy ebbe a nagypénteki ünnep is beleesett), mint két héttel ezelőtthöz képest, amikor viszont még 220 volt a pozitív PCR-tesztek száma.

Íme a számok:

Dunaszerdahely: 5222 / 4 / 0,07%

Bős: 3258 / 1 / 0,03%

***

Albár: 560 / 0

Alistál: 1185 / 2 / 0,16%

Baka: 663 / 0

Balony: 372 / 0

Csallóközcsütörtök: 1226 / 1 / 0,08%

Csallóközkürt: 650 / 0

Csallóköznádasd: 346 / 0

Csiliznyárad: 403 / 3 / 0,74%

Csilizpatas: 451 / 2 / 0,44%

Csilizradvány: 580 / 0

Dercsika: 393 / 0

Dióspatony: 853 / 0

Dunatőkés: 603 / 0

Egyházgelle: 1044 / 0

Egyházkarcsa: 0 fertőzött

Ekecs: 1647 / 0

Felsőpatony: 995 / 1 / 0,1%

Felbár: 663 / 0

Felsővámos: 570 / 0

Gomba: 399 / 0

Hodos: 765 / 0

Illésháza: 1059 / 2 / 0,18%

Királyfiakarcsa: 663 / 1 / 0,15%

Kisfalud: 327 / 1 / 0,31%

Kisudvarnok: 563 / 0

Lég: 1565 / 0

Macháza: 413 / 0

Medve: 265 / 0

Nagyabony: 743 / 0

Nagymad: 390 / 0

Nagymagyar: 1594 / 3 / 0,19%

Nagypaka: 486 / 0

Nagyszarva: 578 / 0

Nyárasd: 1706 / 0

Nyékvárkony: 1035 / 1 / 0,09%

Padány: 499 / 0

Patonyrét: 356 / 0

Pódatejed: 548 / 2 / 0,36%

Pozsonycsákány: 401 / 0

Pozsonyeperjes: 716 / 0

Sárosfa: 456 / 1 / 0,21%

Sárrét: 271 / 0

Szap: 384 / 0

Szentmihályfa: 470 / 0

Vajka: 401 / 0

Vásárút: 958 / 1 / 0,1%

Vittény: 168 / 0

(SzT)