Tesztelés: Megérkeztek az alacsony számok a Dunaszerdahelyi járásban, Vásárúton és Gombán viszont megugrott a fertőzöttség

Már az elmúlt héten is arról írtunk, hogy alig akad község a Dunaszerdahelyi járásban, ahol meghaladja az 1%-ot a hétvégi tesztelés során elvégzett pozitív antigéntesztek aránya, és a hétfő reggel hét óráig közzétett adatokból úgy tűnik, hogy ezek az arányok most tovább csökkentek. Ez azonban nem érvényes minden falura.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A városok közül egy százalék alá csökkent a pozitív tesztek aránya Dunaszerdahelyen is - noha jegyezzük meg, ez csak az önkormányzati tesztelés eredménye, míg a városban egész héten működnek magán tesztpontok, illetve egy további a kórháznál, illetve a közegészségügyi hivatalnál, amelyek eredménye szintén beszámít a járás megítélésébe. Nagymegyer városa jelezte, hogy szombaton több mint ezer tesztből csupán 3 let pozitív, ami nagyon alacsony arányt jelez, ám közölték azt is, hogy azt elmúlt 10 napban 141 fertőzöttet azonosítottak, és ez idő alatt ezáltal 1,93%-os a pozitív tesztek aránya. A Covid-automata nem ilyen időtartamot vesz figyelembe, a városban regisztrált fertőzöttek nagy száma viszont figyelemre méltó.

Néhány községben továbbra is magas a fertőzöttség, vagy épp most ugrott meg. Gomba község például az elmúlt hetekben nullás számokat produkált, most viszont 9 teszt is pozitív lett a faluban, ami egy ilyen kis községhez mérten 2% feletti fertőzöttséget jelent. Megugrott a fertőzöttek aránya Vásárúton is, a hol a múlt héten még csak 4, most viszont már 17 fertőzöttet azonosítottak.

Továbbra is 1% feletti, de a múlt hetihez képest feleannyi a fertőzött Szentmihályfán, és csökkent a fertőzöttség Csallóköznádasdon is, noha a polgármester, Bóna Zsuzsanna közölte, hogy 6 fertőzöttjükből 5 nyugdíjas, emiatt a jövő héten az összes nyugdíjast szeretnék letesztelni.

Az egy héttel ezelőtti alacsony arányhoz képest elérte az 1%-ot a pozitív tesztek aránya Kisudvarnokban és Nagymagyaron is.

Bakán, Felbáron, Padányban, Sárréten és Vittényben egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak a hétvégén.

Íme az eredmények:

Dunaszerdahely: 6 541 / 48 / 0,73%

Nagymegyer: 1 068 / 3 / 0,28% (10 napos: 1,93% / 141 eset)

Bős: 3 294 / 21 / 0,63%

***

Albár: 549 / 2 / 0,36%

Alistál: 1 084 / 7 / 0,64%

Bacsfa: 316 / 2 / 0,63%

Baka: 640 / 0

Balony: 351 / 3 / 0,85%

Csallóközcsütörtök: 1 307 / 5 / 0,38%

Csallóközkürt: 632 / 11 / 1,74%

Csallóköznádasd: 320 / 6 / 1,87%

Csiliznyárad: 396 / 2 / 0,51%

Csilizpatas: 429 / 2 / 0,46%

Dercsika: 340 / 3 / 0,88%

Dióspatony: 822 / 1 / 0,12%

Dunatőkés: 564 / 3 / 0,53%

Egyházgelle: 1 260 / 7 / 0,76%

Egyházkarcsa: 721 / 5 / 0,69%

Ekecs: 1 475 / 4 / 0,27%

Felsőpatony: 1 018 / 6 / 0,59%

Felbár: 147 / 0

Felsővámos: 518 / 4 / 0,77%

Gomba: 410 / 9 / 2,19%

Hodos: 739 / 6 / 0,81%

Illésháza: 1 088 / 1

Királyfiakarcsa: 667 / 3 / 0,44%

Kisudvarnok: 771 / 9 / 1,17%

Lég: 1 517 / 11 / 0,72%

Macháza: 329 / 2 / 0,61%

Medve: 274 / 1 / 0,36%

Nagyabony: 625 / 6 / 0,96%

Nagymad: 330 / 3 / 0,91%

Nagymagyar: 1 698 / 17 / 1%

Nagypaka: 475 / 1 / 0,21%

Nagyszarva: 609 / 3 / 0,49%

Nyárasd: 1 574 / 8 / 0,51%

Nyékvárkony: 1 433 / 7 / 0,48%

Padány: 481 : 300 / 0

Pódatejed: 498 / 2 / 0,40%

Pozsonycsákány: 404 / 3 / 0,74%

Pozsonyeperjes: 725 / 4 / 0,55%

Sárosfa: 452 / 1 / 0,22%

Sárrét: 294 / 0

Szentmihályfa: 478 / 6 / 1,25%

Úszor: 818 / 3 / 0,36%

Vásárút: 908 / 17 / 1,87%

Vittény: 173 / 0

Vörösmajor: 1 405 / 10 / 0,71%

