Tesztelés: Nagyon kevés foglalható időpont volt Dunaszerdahelyen, egy nap alatt el is fogytak

Feleannyi foglalható időpont sem állt rendelkezésre, mint ahányan ősszel az egyes tömeges tesztelési hétvégéken részt vettek. A város bővít azok számára, akik nem tudtak bejelentkezni, de kérdés, hogy ez így elég lesz-e.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Dunaszerdahely hat mintavételi helyszínt alakított ki – az öt alapiskola (Vámbéry, Szabó Gyula, Kodály Zoltán, Jilemnický utcai, Smetana ligeti), valamint a sikabonyi közösségi ház – melyekre pénteken déltől lehetett bejelentkezni. Pénteken és kedden 12 és 18 óra között, szombaton és hétfőn pedig 8 és 18 óra között tesztelnek, utóbbi két napon déltől egyórás szünettel. Szombaton emellett a karcsai úti közösségi központban is kialakítanak egy tesztpontot.

A karcsai úti helyszínen kívül tehát hat helyszínen, összesen 30 órányi tesztelésre, kétpercenként, tehát óránként 30-an jelentkezhettek, ami 5400 foglalható időpont. Dunaszerdahely lakossága mintegy 24 ezer fő, de nyilvánvalóan nem kell mindenkivel számolni a tesztelésen, különösen úgy, hogy a 15 éven aluliak és 65 éven felüliek számára nem kötelező. A két őszi fordulóban ugyanakkor még így is mintegy 12 300, illetve 14 ezer tesztet végeztek el a városban.

Ősz óta több ezren átestek a betegségen a Dunaszerdahelyi járásban, a városra vonatkozó adatot viszont a Közegészségügyi Hivatal nem ad ki. Nem tudni tehát pontosan, hogy hányan vannak azok, akiknek esetleg most már nem kell részt venniük a tesztelésen, mivel az elmúlt három hónapban (tehát kb. október végétől) leküzdötték a koronavírus-fertőzést.

A polgármester legutóbb mindenkinek azt tanácsolta, hogy jelentkezzenek be, ellenkező esetben a sor végére kerülnek. A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka élesített rendszerben foglalható időpontok viszont pénteken reggelre lényegében elfogytak.

„Az időpontrezerevációs rendszer betelt, azon keresztül már sajnos nem lehet időpontot foglalni. Sokan telefonálnak a megadott telefonszámra is, hogy akkor hova tudnának menni, sikerült ezt megoldanunk” – árulta el megkeresésünkre Hájos Zoltán.

Kifejtette, hogy szombaton a Jilemnický utcai, illetve a Vámbéry Ármin Alapiskolában alakítanak ki egy-egy újabb tesztpontot, ahol reggel nyolc és este 18 óra között azokat tesztelik, akik nem tudtak online foglalni.

Korábban megírtuk, hogy ez a két intézmény rendelkezik Dunaszerdahelyen az ún. mobil mintavételi helyszín (MOM) státuszával, a többi kihelyezett tesztpontként működik.

„Elvileg 17 mintavételi helyet is nyithattunk volna, de egészségügyi személyzetet nem tudtunk volna szerezni, ezért döntöttünk a kisebb létszám mellett” – válaszolta a polgármester azzal kapcsolatos kérdésünkre, hogy miért csak ilyen kevés foglalható időpont állt rendelkezésre.

Hozzátette, emellett pénteken délelőtt tesztelik a pedagógusokat, kedden délelőtt pedig a városi alkalmazottakat. Mindemellett Hájos szerint a városban működő nagyobb munkáltatókkal is jogviszonyban állnak, biztosítják számukra a tesztelés lehetőségét. Ez összességében mintegy ezer embert érint.

Hodosi Tibortól, a járási tűzoltóság bevetési egységeinek parancsnokától megtudtuk, hogy csütörtökön zajlott a belügyminisztérium alá tartozó egységek, tehát a tűzoltók, rendőrök, illetve a járási hivatal munkatársainak tesztelése.

A két újabb tesztponton szombaton hozzávetőlegesen 500-600, személyt tesztelhetnek le, ha sikerül egyenként két percnél gyorsabban, akkor esetleg akár ezret is. Nem tudni pontosan, hogy hétfőtől hány dunaszerdahelyi vett részt már a kórháznál, a közegészségügyi hivatalnál vagy máshol antigéntesztelésen. Ezeken a helyszíneken naponta mintegy 600-700 személyt tesztelnek le, de lényegében az egész járásból vagy azon túlról is. Nem tudni azt sem, hányan jelentkeztek be az online foglalási rendszerbe olyanok, akik nem dunaszerdahelyiek, mivel ez sem volt szempont.

Így továbbra is kérdés marad, hogy elegendő hely lesz-e, mindenesetre Hájos Zoltán mindenkit biztosított, hogy aki szeretne részt venni, azt biztosan letesztelik.

(SzT)