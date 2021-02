Tesztelés: Nyárasdon, Dióspatonyban, Dercsikán és Nagymegyeren a legrosszabb a helyzet a Dunaszerdahelyi járásban

Azon települések eredményeit gyűjtöttük össze, amelyek azt hétfőn reggel hét óráig közzétették.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Galántai és Vágsellyei járás: Vezekényen csaknem 3,5, Deákin közel 2%-os a pozitív tesztek aránya

Az elmúlt hétvégéhez képest lényegében csupán tizedeket javult a pozitív tesztek aránya a járás városaiban. A legnagyobb mértékben egyelőre Dunaszerdahelyen javult a helyzet, ugyanis a múlt heti 2,75%-ról a 2,06%-ra csökkent, noha itt még hétfőn is tesztelnek.

Nagymegyeren négy tizeddel, Somorján és Bősön pedig 2-2 tizeddel javult az eredmény az egy héttel ezelőttihez képest, ezekben a városokban már lezárult a mostani tesztelés.

Egy héttel ezelőtt Sárosfán született riasztó eredmény, 3,5% volt a pozitív tesztek aránya, most azonban jelentősen javult a helyzet, csupán 0,38%.

Alistálon 2% alá szorult (egy hete 2,62%), Balonyban hét (2,9% után 2,2%), Ekecsen négy tizeddel jött ki jobb eredmény (egy hete 2,64%), de még mindig 2% felett maradt a fertőzöttség. Felére csökkent a pozitív tesztek aránya (1,1%) Királyfiakarcsán, ahol a múlt héten még 2,02% volt, és egyelőre fél százalékkal javult az eredmény Kisudvarnokban (1,47%) múlt héthez (1,94%) képest, de itt még hétfőn és kedden is zajlik a tesztelés.

Múlt héthez képest jelentősen romlott a helyzet Nyárasdon, ahol egy hete még 1,78%-ot tett ki a pozitív tesztek aránya, most pedig 3,23%-ot, emellett Dercsikán és Dióspatonyban is, előbbi faluban a múlt heti 1,4% után most 2,4%-ra nőtt, utóbbiban 1,86-%-ról 2,8%-ra ugrott a pozitivitás.

Pódatejeden némileg romlott a helyzet, a múlt heti 2,33% után most 2,69% a fertőzöttség, és Bakán is megközelítette a 2%-ot (1,96%), miközben múlt héten még 1,37% volt.

Az eredmények (tesztek száma / pozitívak / arány):

Dunaszerdahely: 8 532 / 176 / 2,06% (hétfőn is tesztelnek)

Somorja: 5 843 / 71 / 1,21%

Nagymegyer: 4 098 / 97 / 2,36%

Bős: 3 051 / 47 / 1,54%

***

Albár: 637 / 7 / 1,09%

Alistál: 1 203 / 21 / 1,74%

Bacsfa: 352 / 1 / 0,28%

Baka: 664 / 13 / 1,96%

Balony: 409 / 9 / 2,2%

Csallóközcsütörtök (szombati eredmény, vasárnap is teszteltek): 719 / 2 / 0,28%

Csallóköznádasd: 357 / 5 / 1,40%

Csiliznyárad (szombati eredmény, vasárnap is teszteltek): 471 / 7 / 1,48%

Dercsika: 374 / 9 / 2,4%

Diósförgepatony: 1 109 / 31 / 2,8%

Dunatőkés: 642 / 8 / 1,25%

Egyházgelle: 1170 / 18 / 1,54%

Ekecs: 2 025 / 46 / 2,27%%

Felbár: 774 / 8 / 1,03%

Felsőpatony: 1 306 / 9 / 0,69%

Felsővámos: 623 / 6 / 0,96%

Királyfiakarcsa: 706 / 8 / 1,1%

Kisfalud / 369 / 3 / 0,81%

Kisudvarnok: 475 / 7 / 1,47% (hétfőn és kedden is tesztelnek)

Lég: 1 646 / 18 / 1,09%

Macháza: 369 / 1 / 0,27%

Nagypaka: 616 / 1 / 0,16%

Nagyszarva: 673 / 6 / 0,89%

Nyárasd: 1732 / 56 / 3,23%

Nyékvárkony: 1 422 / 25 / 1,75%

Padány: 537 / 3 / 0,55%

Patonyrét: 354 / 2 / 0,56%

Pódatejed: 594 / 16 / 2,69%

Pozsonyeperjes: 910 / 9 / 0,98%

Pozsonycsákány: 416 / 3 / 0,72%

Sárosfa: 516 / 2 / 0,38%

Sárrét: 298 / 5 / 1,68%

Vittény: 173 / 1 / 0,58%

Vörösmajor: 1 673 / 12 / 0,72%

(SzT)