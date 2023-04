Tetejetlen fa - az anyanyelv hete a Móra Ferenc Alapiskolában

Már 12. alkalommal rendezték meg a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskolában a Tetejetlen fa névre keresztelt anyanyelvi hetet, amelyre rendre áprilisban kerül sor.

Az iskola felvételei - további fotókért kattints a képre!

"Rendezvényünk célja, hogy diákjainkban megerősítsük az anyanyelv és irodalmunk szeretetét, tiszteletét. Az, hogy ezeken a napokon játékos irodalmi és nyelvtani feladatokat oldanak meg, elveszi a tanulás élét. Felső tagozatos tanulóink örömmel tesznek eleget a különböző kihívásoknak, vállalnak el sok pluszmunkát igénylő feladatot. Ez idén sem volt másként, sok szép, megható pillanatnak voltunk tanúi" - nyilatkozta Fodor Anikó, az anyanyelvi hét szervezője.

A hagyományokhoz híven az anyanyelvi hetet a költészet előtti tisztelgéssel indították. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a költő verseit szavalták a diákok és tanárok egyaránt az iskola folyosóján. A kis elsősöktől a legnagyobb diákokig szinte mindenki részt vett az osztályonkénti közös szavalásban. Ráadásként a tantestület is előadott egy Petőfi-verset a diákok nagy örömére. Az osztályokban még két napon keresztül szavalták a tanulók Petőfi verseit a magyar órákon. A legszorgalmasabb csapat 41 különböző versből mondott részleteket.

A második napon az osztályok nyelvtani és nyelvhelyességi fejtörőket oldottak meg nagyon ügyesen, majd a legjobb helyesírók vetették be minden tudásukat a helyesírási kvízben. A harmadik napon nem maradhatott el az anyanyelvi hét talán legkedveltebb játéka, az irodalmi párkereső, ismét nagy sikert aratva. Ekkor mutatták be az osztályok a Petőfi-versekről készült makettjeiket is.

"A negyedik napon rendezvényünk tetőpontjaként a környező baráti iskolák ötödik-hatodikos tanulói érkeztek a Petőfi-200 regionális versenyünkre. A bősi Amade László AI, a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond AI, az Egyházkarcsai AI és a csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola tanulói versenyeztek a mi diákjainkkal Petőfi Sándor életének, a János vitéz és további öt versének ismeretéből. A változatos, időnként humoros, néha komoly fejtörést okozó kérdéseket a komáromi Mgr. Németh Éva állította össze. Nyolc háromfős csapat mérte össze tudását a délelőtt folyamán. A szoros versenyben iskolánk egyik csapata: Nagy Sára, Szabó Lara, Tóth Szabolcs szerezte meg az 1. helyezést, a 2. helyen a diósförgepatonyiak, 3. helyen az egyik csilizradványi csapat végzett. Szívből gratulálunk minden csapatnak alapos felkészültségük miatt!" - értékelte a versenyt Fodor Anikó tanító néni, aki a győztes csapat felkészítője volt.

Az anyanyelvi hét szervezője hangsúlyozta, újra tartalmas anyanyelvi hetet zártak a Tetejetlen fa körül sorakozva. "Kiderült, hogy melyik osztály teljesített a legjobban, kik voltak azok, akik szívvel-lélekkel oldották meg a feladatokat és teljesítették a különböző próbákat. Megjutalmaztuk a legügyesebb, legszorgalmasabb diákokat. Idén a 7. osztályosok nyerték el a vándorkupát. És bár első hely csak egy van, mindenki nyert valamit, aki részt vett a játékban, hiszen többet, újat tudhatott meg anyanyelvünkről, irodalmunkról, és nem utolsó sorban saját tudásáról és szorgalmáról. Véget ért anyanyelvi hetünk, de a „Tetejetlen fa“ jövőre újra kivirágzik" - zárta.



(para)