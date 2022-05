Tetten érték az őrök a betörőt a bankban – elképesztő módon kidumálta magát és angolosan távozott

Ki akarták rabolni egy bank széfét egy nyitrai bevásárlóközpontban, csakhogy a biztonsági őrök megzavarták az elkövetőt. Ő viszont hidegvérrel meglépett a helyszínről – írja a noviny.sk.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A betörő kb. két órával a nyitás előtt hatolt be a bankfiókba, méghozzá anélkül, hogy megrongálta volna a bejáratot. A riasztó sem szólalt meg, a jelek szerint ezt is ki tudta iktatni. A férfi a bankban járkált, és megpróbált hozzájutni a széfkulcsokhoz, ami a TV JOJ információi szerint sikerült is neki. Ezt követően átment a helyiségbe, ahol a széf van.

Ekkor viszont a biztonsági őrök megzavarták. A férfi állítólag nyugodtan viselkedett, és azt állította magáról, hogy a bank alkalmazottja. Az őröknek nem volt gyanús, mivel semmi sem volt megrongálva, ennek ellenére igazolványt kértek tőle. A fickó mondta, hogy az autójában hagyta, de elmegy érte. Vissza viszont már nem tért – a betörő kihasználta az alkalmat és meglépett.

A TV JOJ információi szerint a széfben, ahová a betörő megpróbált bejutni, több százezer euró volt. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.



(noviny.sk)