Tetten érték a rendőrök az üzletet kifosztó betörőket, röhejes, hol próbáltak elrejtőzködni

Őrizetbe vettek két tolvajt, akik betörtek egy üzletbe, és annak vécéjében próbáltak elbújni a kiérkező rendőrök elől – írja a noviny.sk.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A két férfi egy elektronikai üzletbe tört be Hôrka nad Váhom községben (Vágújhelyi járás) az éjszaka közepén. A páros nem is tétlenkedett, megközelítőleg 450 eurónyi árut pakolt be hátizsákjába.

Arról viszont sejtelmük sem volt, hogy a biztonsági rendszer értesítette a tulajdonost, így ő azonnal hívta a 158-as segélyhívót. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, a betörők tudatosították, hogy észrevétlenül nem tudnak távozni, ezért úgy döntöttek, hogy elrejtőznek a helyiség vécéjében.

Csakhogy a rendőrök játszi könnyedséggel megtalálták őket, így bilincsben mehettek is a rendőrkapitányságra, onnan pedig a járási bíróságra. A 33 és 45 éves férfit kétéves börtönbüntetés fenyegette, végül megúszták két évre felfüggesztett hat hónapos feltételes szabadságvesztéssel.



(noviny.sk)