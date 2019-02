Theresa May: A parlament szavazhat a megállapodás nélküli kilépés kizárásáról

A brit parlamentnek módja lesz arra, hogy szavazzon arról, hogy az Egyesült Királyság március 29-én elhagyja-e megállapodás nélkül az Európai Uniót vagy rövid időre elhalassza a kilépést, ha március közepéig nem sikerül elfogadnia az EU-val kötött kilépési megállapodást, - jelentette ki kedden Theresa May brit miniszterelnök.

Alsóházi felszólalásában May megerősítette, hogy a kormány legkésőbb március 12-éig ismét a ház elé terjeszti érdemi szavazásra az EU-val novemberben elért, a parlament által januárban elutasított Brexit-megállapodást.

Theresa May azonban a kormány Brexit-stratégiájának teljesen új elemeként hozzátette: ha a megállapodást a ház a következő szavazáson is elveti, a kormány másnap azt a kérdést terjeszti szavazásra, hogy a parlament hozzájárul-e a megállapodás nélküli kilépéshez. Ha erre is nemleges a válasz, a képviselők harmadnap a Brexit halasztásáról voksolhatnak.

(MTI)