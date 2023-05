A TikToknál listát készítettek azokról a felhasználókról, akik homoszexuális témájú videókat néztek

A TikTokon nyilvántartották azokat a felhasználókat, akik homoszexuális témájú videókat néztek – idézi a Wall Street Journalt a hvg.hu.

A TikTok alkalmazottjainak egy része hozzá is férhetett a felhasználók neveihez. Ez azonban egy idő után zavarni kezdte a kínai platform több munkatársát is, amit jeleztek a vezetés felé azzala figyelmeztetéssel, hogyha illetéktelen személyek megszereznék a listát, az nem tenne jót az érintetteknek, sőt zsarolás áldozatává is válhatnak.

Kiderült, hogy másokat is listáztak a TikToknál amiatt, hogy a nekik való tartalmakkal fokozzák az érdeklődésüket. Voltak olyan csoportok, hogy mainstream nők, alternatív nők, délkeleti fekete férfiak, partvidéki fehérgalléros férfiak. Főalcsoportokat és alcsoportokat is létrehoztak. Az alternatív nők főcsoportjához tartoztak a tetoválások, a leszbikusok és "Portland".

Később a TikTok felsőbb körei változtattak ezen a listázáson a munkatársaik jelzései után, mivel szerintük kockázatos, hogy ennyi adathoz hozzáférnek. 2021-ben korlátozták azt, hogy kik jogosultak erre. A főcsoportoknál is változások álltak be, ezek egyszerű kódszámot kaptak.

viahvg.hu