A tilalom ellenére úgy járkálnak Kollár barátnői a kórházba, mintha csak átjáróház lenne, és emiatt alaposan ki is borult a bili!

A pozsonyi Szent Mihály Kórházban fekvő Boris Kollár barátnői rendre összetűzésbe kerülnek a nővérekkel, akiknek nem tetszik, hogy a tilalom ellenére bármikor meglátogatják a parlament elnökét.

Fotó: Facebook - Boris Kollár

A SME napilap úgy tudja, Kollár látogatói olyan dolgokat kérnek a nővérektől, amelyek nem tartoznak a munkakörükbe. Amikor ezt kifogásolták, a kórház vezetősége állítólag elbocsátással fenyegette őket, illetve azzal, hogy megvonják tőlük a karácsonyi jutalmat. A lapnak ezt a kórház két egészségügyi alkalmazottja is megerősítette, de mindketten nevük elhallgatását kérték.

Boris Kollár október 24-én Pozsonypüspökinél szenvedett súlyos balesetet szolgálati autójával, melyben sofőrjén kívül Miroslava Fabušová egykori Miss Universe-döntős sminkmester is utazott. A házelnök olyan sérüléseket szenvedett, hogy november elején azt nyilatkozta: "...a sírásó lapátjáról hoztak vissza, és összeraktak úgy, hogy nemsokára visszatérhetek a mindennapi életbe." A baleset is a kijárási korlátozás idején történt, ezt azonban Kollár azzal magyarázta, hogy gyógyszerért vitte a barátnőjét, amelyet csak egy pozsonyi gyógyszertárban kapni.

Fabušová saját elmondása szerint még nem volt személyesen Kollárnál a kórházban, a parlament elnökének azonban a látogatási tilalom ellenére is rendre akad társasága, barátnői ugyanis megoldják, hogy bejussanak hozzá.

Egy neve elhallgatását kérő kórházi dolgozó arról számolt be a SME-nek, hogy a látogatók többször is összetűzésbe kerültek a nővérekkel. Egy másik alkalmazott arról beszélt, hogy az illetők a higiéniai-járványügyi szabályokat sem tartják be, védőeszközök nélkül járkáltak az osztályon. Többen ráadásul a nővérszobába is bementek, ahol az alkalmazottak a személyes dolgaikat tartják, használták a konyhai segédeszközöket, bögréket és a hűtőt is.

A látogatók a nap 24 órájában kedvükre érkeznek Kollárhoz, az egyik nővér szerint arra is volt példa, hogy hajnali kettőkor toppant be az egyikük, és reggelig a házelnök szobájában maradt.

Az egyik veszekedésnek ráadásul állítólag maga Kollár is szemtanúja volt, aki próbálta nyugtatni őket. Kollár barátnői és a nővérek közt egyre feszültebb volt a hangulat, a főnővérnél pedig nem sokkal később be is telt a pohár. „Jelezte Kollárnak is, hogy ez így nem működhet tovább. Felmérgedt és felhívta az igazgatót, hogy miféle viselkedés ez” – mondta az egyik orvos.

Egy teafőzés körüli vita jelentette a csúcspontot, amikor Kollár egyik barátnője arra panaszkodott a nővérnek, hogy már két órája vár a teára, az alkalmazott pedig közölte, ő nem azért van ott, hogy teát főzzön. Mindkét veszekedésnek a kórház igazgatója vetett véget, aki állítólag Kollár oldalán állt.

A vitáknak az orvos szerint meg is lett a következménye. „Pénteken közölték velünk a jó hírt, miszerint a decemberi fizetéshez karácsonyi jutalmat kapunk. De végül megtudtuk, hogy az érintett két nővér és a főnővér nem kapják meg” – közölte a neve elhallgatását kérő orvos, majd hozzátette, a nővéreket felmondással is fenyegették.

A SME a kialakult helyzettel kapcsolatban megkereste Kollárt is, elérni azonban nem tudták, így kérdéseikre a Sme rodina szóvivője, Linda Tribusová válaszolt.

„A parlament elnöke nagyon sajnálja a teás affért. A balesete után vannak napok, amikor jól tűri a fájdalmat, de máskor pszichikailag nehéz helyzetben van és nem érzi magát a legjobban, ahogy ebben az esetben is” – közölte a szóvivő, majd hozzátette, kommunikációs félreértés történt, amit Kollár sajnál, és tisztában van vele, hogy a nővéreknek nagyon sok a munkájuk.

A szóvivő szerint az állítólagos látogatók a Sme rodina elnökének családi hozzátartozói és közeli személyek, akik nem látogatóként, hanem ápolóként érkeznek hozzá, céljuk pedig az, hogy megkönnyítsék a nővérek dolgát, megetetik, átöltöztetik Kollárt.

A lap igyekezett felvenni a kapcsolatot a kórház igazgatójával is, választ azonban a belügyminisztérium sajtóosztályától kaptak, az intézmény ugyanis a belügyi tárcához tartozik. A szóvivő megerősítette, hogy továbbra is tilos a beteglátogatás a kórházban, bizonyos esetekben azonban kivétel kérhető. Azt, hogy mindez Kollár esetében mit jelent, nem pontosította, csupán annyit közölt, hogy a kivételről a kezelőorvos és az osztály főorvosa dönt.

Túrosová szerint az igazgató nem állt sem Kollár, sem a nővérek oldalára, és az sem igaz, hogy felmondással fenyegette volna bármelyiküket is.

Kollár barátnőin kívül a koalíciós partnerei, Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő, Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter és Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes is meglátogatták a napokban a parlament elnökét, ennek azonban a főügyészválasztás volt az oka, a koalíció ugyanis még nem egyezett meg azzal kapcsolatban, hogy kit támogassanak a jelöltek közül.

„Úgy tudom, látogatási tilalom van érvényben, kivéve a súlyos eseteket, amikor a pap, illetve a legközelebbi hozzátartozók jelenléte engedélyezett szigorú járványügyi szabályok betartása mellett” – reagált a koalíciós partnerek látogatására Ján Mikas tiszti főorvos.



(SME/para)