A tiltakozások miatt felfüggesztik a christchurchi terrortámadásról szóló film készítését

A tiltakozások nyomán felfüggesztik az új-zélandi Christchurch két mecsetje ellen 2019-ben történt terrortámadásról szóló film készítését.

Az elkövető, aki 51 ember életét oltotta ki (Fotó: TASR/AP)

Andrew Niccol forgatókönyvíró és rendező közlése szerint a projektet nem folytatják, "amíg nincs átfogó konzultáció Új-Zéland muszlim közösségével" - írta pénteki számában a New Zealand Herald című napilap. Niccolt "mélyen érintette", hogy a They Are Us című film ötlete fájdalmat okozott az áldozatok családjainak.

2019. március 15-én egy szélsőjobboldali nézeteket valló ausztrál férfi két christchurchi mecsetet támadott meg. Lövései 51 ember életét oltották ki, 50-en pedig életveszélyesen megsérültek. A támadás Új-Zéland modern történelmének legsúlyosabb csapása volt.

Niccol filmje a támadásra adott reakciókat akarja a középpontba emelni.

"Nem annyira a támadásról, hanem inkább arról szól, hogy miként lehet legyőzni a gyűlöletnek egy ilyen példátlan megnyilvánulását a szeretet és támogatás hullámával"

ű- mondta a rendező még júniusban.

A főszerepet, Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnököt a tervek szerint Rose Byrne ausztrál színésznő játszaná.

Órákkal a filmről szóló tervek bejelentése után megjelentek a felháborodott kritikák. A muszlim közösség számos tagja azt kifogásolta, hogy nem az áldozatok és az ő traumájuk áll a film középpontjában.

Maga Ardern is hangoztatta, hogy őt nem vonták be a projektbe, és nem is értesítették a tervekről. Sokak szerint ráadásul túl korai is, hogy erről az érzékeny témáról mozifilm készüljön.

Niccol szerint a júniusban nyilvánosságra hozott forgatókönyv nem a végleges verzió. Hangsúlyozta: messze nincs kész és nem kellett volna ilyen korai időpontban megosztania, de befektetőket akart találni a projekthez.

(MTI)