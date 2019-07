Tiltakozik a szakszervezet a U.S. Steelben tervezett elbocsátások ellen

2020. március 31-ig érvényben van az acélműben a kollektív szerződés, amelynek értelmében a munkáltató nem hajt végre csoportos elbocsátást.

A szakszervezetek az elkövetkező időszakra is ki akarják terjeszteni ezt a rendelkezést – tájékoztatott kedden Emil Machyna, a KOVO vasas szakszervezet elnöke és Juraj Varga, a kassai U. S. Steel szakszervezeti tanácsának elnöke.

Mint ismert, a kassai U.S Steel vezetősége július 19-én jelentette be, hogy tömeges elbocsátások várhatók a vállalat pénzügyi helyzetének stabilizálása végett. James E. Bruno, a kassai U.S. Steel elnökének nyilatkozatában az áll, hogy konkurenciaképesek akarnak maradni, ezért volt szükség erre a döntésre. „Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés többezer család életét befolyásolja, de a cég jövőjének stabilitása érdekében kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a helyzethez, hogy a kassai US Steel túlélhesse ezt.



