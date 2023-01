Tiltakozóakciókat terveznek a romák több városban is az erősödő romaellenesség miatt

Az ország több városában is tiltakozóakciókat szervezne a Szlovákiai Romák Uniója (URS), mert szerintük Marian Kotleba a nagymihályi rablógyilkosságból akar politikai tőkét kovácsolni magának. A roma szervezet elítéli a gyilkosságot, de nyugtalanítják őket az egyre erősödő szélsőséges, rasszista megnyilvánulások.

Fotó: TASR - illusztrációs felvétel

Több városban is tiltakozni készül a Szlovákiai Romák Uniója (URS), amely szerint a szélsőségesek – köztük a nácizmus iránti szimpátiája miatt elítélt Marian Kotleba – romaellenes hangulatkeltésre akarják felhasználni a nagymihályi rablógyilkosságot. Erre utal szerintük a vasárnapi nagymihályi megemlékezés is, amelyen Kotleba, a szervezők akarata ellenére fel is szólalt. A gyilkosságot az URS is elítéli, de szerintük az alapján nem szabad megítélni egy egész népcsoportot.

Az URS kéri a köztársasági elnököt, a kormányt és a romaügyi kormánybiztost is, hogy lépjenek fel az egyre erősödő rasszizmus ellen.

„A romákat felháborítja, hogy Kotleba a helyzetet kihasználva, a mi kárunkra akarja sütögetni a pecsenyéjét. Megdöbbentő, hogy Kotleba csak abból él, hogy ott, ahol valami hasonló történik, azonnal megjelenik, és a romák ellen hergeli a többségi társadalmat” – mondta František Tanko, az URS vezetője.

Tanko egyelőre nem árulta el, hogy hol lesznek a tiltakozások, de szerinte ez héten kiderül, amikor bejelentik a rendezvényeket.

Kotleba nagymihályi fellépése ellen tiltakozott Peter Pollák, az OĽaNO európai parlamenti képviselője is, aki büntetőfeljelentést is tett Kotleba ellen. Szerinte ugyanis a ĽSNS elnöke a pártja eszközeit használva hergeli a lakosságot a roma kisebbség ellen.

- lpj -