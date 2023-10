Tina Turner emlékkoncertet tartanak az Erkel Színházban

Az idén májusban elhunyt világhírű amerikai énekesnő, Tina Turner emlékére tartanak koncertet november 5-én az Erkel Színházban. A fellépők között lesz Tóth Andi, Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Fehér Adrienn és Freddie is.

Tina Turner

Tina Turner számára kiemelten fontos volt az állatvédelem ügye. Most árverésre bocsátanak egy róla készült festményt, a befolyt összegből állatmenhelyeket támogatnak - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az emlékkoncerten elhangzik többek között a Private Dancer, a Proud Mary, a Simply the Best, a Golden Eye, a Mick Jaggerrel közös It's Only Rock 'n' Roll, a David Bowie-val énekelt Tonight, a Brian Adams-szel előadott It's Only Love vagy az Eros Ramazzottival sikerre vitt Cosas de La Vida is.

A november 5-i este keretében a legismertebb slágereit Tóth Andi, Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya és Fehér Adrienn énekli, a világsztárokkal előadott duettekben Freddie, Veréb Tamás és Erox Martini működik közre.

A koncert szervezőjének birtokába került egy vászonfestmény, amely Tina Turner 1990-es barcelonai koncertjének pillanatfelvétele alapján készült. Ezt bocsátják árverésre, a befolyt összegből az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület és az Osiris Állat- és Természetvédő Alapítványt támogatják. A pénzt a koncerten adják át.

Tina Turner az ötvenes évek végétől húsz éven át dolgozott együtt későbbi férjével, Ike Turnerrel. A bántalmazó kapcsolatból kilépve 1976-ban indította el szólókarrierjét, és 45 évesen lett világsztár.

A rocktól a diszkóig sok mindent kipróbált. 1984-ben a rocktörténet egyik legnagyszerűbb visszatérését produkálta: Londonban készült, Private Dancer című lemezéből 12 millió példány kelt el, négy Grammy-díjat kapott érte, a What's Love Got to Do with It című dallal az akkor 45 éves Tina Turner a slágerlista élére ugrott Amerikában.

A világsztárrá vált énekes teltházas arénakoncertek főszereplője volt, lemezei milliós példányszámban keltek el. A kilencvenes évektől ritkábban lépett fel, énekesnői pályafutásának 50 éves jubileumán tartott turnéja 2008-ban az évad legsikeresebb koncertkörútja lett.

Lemezeiből több mint 200 millió fogyott világszerte, az ő koncertjeire váltották eddig a legtöbb jegyet, 2021-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Az életét feldolgozó Tina - The Tina Turner Musicalt a Broadway-n mutatták be 2019-ben. Idén májusban, 83 évesen hunyt el.

MTI