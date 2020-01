Tisztességről, gyűlölet helyett békéről papol a kormányfő, közben meg a fejétől bűzlik a pártja 

Tisztesség, gyűlölet helyett béke, összetartás – ezt kívánja Peter Pellegrini (Smer-SD) miniszterelnök 2020-ra Szlovákia lakosainak. Újévi beszédében kijelentette, fenn kell tartani ezeket az értékeket, a demokráciát és a stabilitást az előttünk álló évben és a parlamenti választás után is. Hangsúlyozta a felelősségteljes változás és a hosszú távú jövőkép szükségességét, és figyelmeztetett, hogy új kihívások elé nézünk.

A közelgő választással összefüggésben a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az államérdeknek a politikai pártok és az egyének érdekei felett kell állnia. Szerinte a választás utáni törekvéseknek a nemzeti megbékélésre kell irányulniuk, valamint arra, hogy Szlovákia szabad és demokratikus ország maradjon. Bírálóan szólt arról, hogy „számos meggondolatlan nyilatkozat“ hangzik el, például arról, ki kivel nemfog együttműködni a választás után, és kritikusan szólt arról, hogy egyesek sértésekkel illetik más politikai pártok választóit. Hangsúlyozta, hogy ezt nagyon sajnálja, mert éppen a választók juttatják mandátumhoz a politikusokat.

„Ezért kívánjuk azt mindannyian az új évben, hogy a választás előtti feszült időkben is őrizzük meg emberi mivoltunkat, legyünk tiszteségesek, és inkább hozzunk békét, ne a gyűlöletet fokozzuk, hogy Szlovákia demokratikus és stabil ország maradjon. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk a parlamenti választás után is" - tette hozzá.

Pellegrini úgy fogalmazott, az elmúlt év a komoly társadalmi intézkedések és a külkapcsolatok megszilárdításának éve volt. A kormány számos intézkedése a lakosság életszínvonalának emelkedését célozza. Hangsúlyozta, hogy minden szlovák állampolgárnak, függetlenül attól, hogy hol született, joga van a szociális biztonsághoz, a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a tisztességes fizetéssel járó jó munkához és a színvonalas oktatásához.

A kormányfő rámutatott arra is, hogy tavaly számos olyan ügy került felszínre, amelyek aggodalomra adnak okot, és hozzátette, intézkedéseket tettek az igazságszolgáltatás megtisztítására, hogy "a bírák és az ügyészek pártatlanul és tisztességesen járjanak el, és ezt az emberek is lássák". Pozitívan értékelte továbbá az ország külkapcsolatait és Szlovákia EBESZ-elnökségét. Szerinte sikerült megbízható partnerként viselkednünk ebben a nem egyszerű helyzetben is.

A tavalyi évben ünnepelt fontos történelmi évfordulókat is megemlítette, például a Szlovék nemzeti felkelés évfordulóját vagy november 17-ét. Hozzátette, hogy ebben az évben a 2 világháború befejezésének 75. évfordulójára emlékezik a világ. Hangsúlyozta, nem szabad elfelejteni ezeket az eseményeket, nehogy megismétlődjenek a múltbéli szörnyűségek.

