Tisztítótűz: Gašpar leordította Slobodníkot, azt kérdezve, hogy az ostobaságával meg akarja-e buktatni a kormányt

A Tisztítótűz (Očistec) fedőnevű nyomozás nyilvánosságra hozott vádiratában az ügyben illetékes vizsgálótiszt számos részletet leír arról, hogyan működhetett az a bűnszervezet, amely a gyanú szerint Norbert Bödör nyitrai oligarcha és Tibor Gašpar egykori országos rendőrfőkapitány irányított a rendőrségen belül.

Tibor Gašpar (Archív felvétel - TASR)

A Speciális Ügyészség ünnepek között hozta nyilvánosságra a vádiratot anonimizált formában, a SME napilap ebből szemezgetett. Említésre kerül benne, hogyan ordította le embere fejét Tibor Gašpar Monika Jankovská egyik ügye miatt, valamint az is, hogy miként segítette Peter Hraško, a NAKA volt igazgatója Martin Mikulecet, a Takáč-klán nevű bűnszervezet egyik vezető tagját, aki ma már nem él.

Monika Jankovská egykori igazságügyi államtitkár ugyan nem a Tisztítótűz nevű ügyben gyanúsított, de Bernard Slobodník, az egyik együttműködő tanú, aki korábban a rendőrség pénzügyi egységének vezetője volt, említést tett vele kapcsolatban. Egy 2018 májusában lezajlott szituációt írt le, mely során Gašpar behívatta őt, mármint Slobodníkot az irodájába. Ez azon a napon történt, amikor a rendőrség letartóztatott két vállalkozót, Ondrej Janíčeket és Michal Vidát, akik a trencséni Fatima bár körüli ügyből ismertek. Mindkét vállalkozó Jankovská ellen tett tanúvallomást, azt állítva, hogy még trencséni bíróként a pozsonyi Čongrády-bűnbandát segítette, és többek között így játszotta a kezükre a Fatima klubot. 2018-ban viszont Vida megváltoztatta addigi vallomását, és mindent visszavont Jankovská ellen, bocsánatot is kért tőle.

Amikor Gašpar behívatta Slobodníkot, akkor Vidát valamilyen adóüggyel gyanúsították meg és vitték be.

A mostani vádirat szerint Gašpar emlékeztette Slobodníkot arra, hogy kicsoda Vida, mármint hogy korábban Jankovská érdekében változtatott a vallomásán, majd "a feljebbalói rangjából megemelt hangon" azt kiabálta, vajon Slobodník "az ostobaságával meg akarja-e buktatni a kormányt. mert ez nem mehet így tovább".

A jelenetnél jelen volt Peter Hraško NAKA-igazgató is Róbert Krajmer, a NAKA korrupcióellenes részlegének vezetője is, aki egyébként maga is érintett a Fatima-ügyben. Krajmernek 2019 tavaszán azt követően kellett távoznia, hogy nem tudott magyarázatot adni arra, hogyan jutott hozzá a felesége a Fatima klubhoz.

A mostani vádiratban szerepel az is, hogy mind Hraško, mind Krajmer hozzászólt, azt hangoztatva, hogy mennyi erőfeszítésükbe került, mire Vida változtatott a vallomásána Jankovská érdekében. Kettejük közül valamelyik - nem derül ki, hogy melyik - pedig azt is mondta, hogy

"az Isten óvjon, ha ez az ember most börtönbe kerül, vagy vizsgálati fogságba zárjátok".

(SME)