Tíz éve nem láthattunk olyan különleges égi jelenséget, ami augusztus 31-én jön!

„Szuperhold” és „kék hold” lesz egyszerre augusztus 31-én.

A közelgő teliholdra az angol nyelvű sajtóban kék holdként is szoktak hivatkozni, ez azonban nem tudományos megnevezés, és még csak nem is utal az égitest színére. A kifejezés a harmadik teliholdat jelöli egy olyan évszakban, amely során négy telihold is van.

Augusztus 31-i láthatjuk az év legfényesebb és legnagyobb holdját.

Égi kísérőnk nem tökéletes körben kerüli meg bolygónkat, néha közelebb, néha távolabb jár az átlagosnál. Amikor az égitest a telihold fáziskor ér el egy közelebbi pontot, látszólag nagyobbnak tűnhet, igaz, a különbséget nem feltétlenül észleljük szabad szemmel.

Meglehetősen ritka, hogy egyszerre szuperholdat és kék holdat is megfigyelhetünk, ilyenre általában csak tízévente kerül sor.



(24.hu/para)