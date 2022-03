Tíz éve pusztított tűz a krasznahorkai várban, öt ajánlat érkezett a felújítására kiírt pályázatra

Öt ajánlat érkezett a március 8-i határidőig a krasznahorkai vár felújítására és környezetének revitalizációjára kiírt közbeszerzési pályázatra.

Fotók: TASR/František Iván - további képekért kattints a fotóra!

Branislav Panis, a SNM vezérigazgatója elmondta, a cél a további munka szakaszokra bontása, és azok előrehaladtával kérvényeznék a vár újabb és újabb részeinek megnyitását a látogatók előtt.

„Ha minden a tervek szerint halad, az alsó vár és a középső vár egy része, valamint a váralja 2023 őszétől lesz látogatható. A felső várra ezután kerül sor” - mondta Panis.

Azt is hangsúlyozta, eleve átfogó rekonstrukciós munkákkal kellett volna számolni, hasonlóan az 1956 és 1989 között zajló munkákhoz. „Éppen azért, mert korábban nem fogták fel a probléma egészét és irreális, nem megfelelő és megalapozatlanul gyors ütemű felújítási tervet mutattak be, a nyilvánosság és a média részéről nagy nyomás alakult ki, hogy már rég be kellett volna fejeznünk a vár felújítását, de ez irreális” - magyarázta Panis. Azt is elmondta, a felújítás után a komplexum meg fog felelni egy 21. századi modern múzeummal kapcsolatos minden elvárásnak, miközben megőrzik eredeti, történelmi arculatát. Emellett a korábban szakszerűtlenül elvégzett beavatkozásokat is kijavítják és visszaállítják az eltávolított eredeti elemeket.

Máté Tímea, a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Betléri Múzeum igazgatója azt hangsúlyozta, bár Krasznahorka még mindig zárva van, a vár állapota nem romlik.

„Készen áll a részletes, pedáns felújításra, csakúgy, mint a vár közvetlen környéke” - szögezte le.

Azt is elmondta, hogy a bejáratnál modern, környezetbarát parkolót és elektromosautó-töltőállomást alakítanak ki, továbbá információs központot multimédiás kiállítással, melynek segítségével a látássérültek és a mozgáskorlátozottak is megismerhetik a várat.

A krasznahorkai várban 2012. március 10-én pusztított tűz, majd másnap ismét lángra kapott. Az eset során hatalmas károk keletkeztek: leégett az egész tetőszerkezet, valamint az épület középső részének a belső tere. A tűz rendkívül gyorsan terjedt, 20 perccel később pedig a vár minden oldaláról óriási lángok csaptak fel. A tüzet két kiskorú fiú okozta, amikor cigarettát akartak meggyújtani, és eldobták az égő gyufát. Kigyulladt a száraz fű a vár körüli területen, és a lángok átterjedtek a vár épületére.

Az elmúlt tíz év során számos szakmai kutatás és több építési munka is zajlott a várban, beleértve magán a váron és környékén végzett kármentesítési és előkészítési munkákat. 2021 végéig több mint 6,8 millió eurót fektettek a vár felújításába.



(TASR/para)