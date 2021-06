Tíz nap sem volt elég arra, hogy valóban lemondjon mandátumáról a kiskorú lányok zaklatásával gyanúsított képviselő

Hiába jelentette be, hogy lemond mandátumáról a kormánypárti OĽaNO kiskorú lányok szexuális zaklatásával gyanúsított parlamenti képviselője, Ján Herák ezt hivatalosan még nem tette meg.

Ján Herák pontosan tíz nappal ezelőtt jelentette be, hogy távozik a parlamentből. Bejelentését az előzte meg, hogy kiderült: már nem egy, hanem két gyermekotthonban nevelkedő tinédzser lány szexuális zaklatásával gyanúsítja őt a rendőrség.

A TASR állami hírügynökség azzal a kérdéssel fordult a szlovák parlament sajtóirodájához, hogy lemondott-e már Herák a parlamenti képviselői posztjáról. A sajtóiroda erre meglepő választ közölt, mégpedig azt, hogy egyáltalán nincs tudomásuk arról, hogy Herák hivatalosan is benyújtotta a lemondását.

Egy parlamenti képviselő kétféle módon válhat meg mandátumától: a legegyszerűbb, ha a parlament akármelyik ülésén felszólalva közli lemondását. Ha ezt valamiért nem tudja megtenni, akkor pedig írásban kell közölnie lemondását a parlament elnökével - ebben az esetben mandátuma akkor szűnik meg, amikor a parlament elnöke írásban is jóváhagyja a képviselő lemondását.

Ahogy azt a TASR hírügynökség kiderítette, Herák szándékosan halogatja távozását.

"Köteleztem magam arra, hogy lemondok, és ez most is érvényes. Tekintettel arra, hogy több projekten is dolgozom, képviselői mandátumomról június 30-án válok meg. Ezt az időt arra használom ki, hogy megbeszéljem a projektek megvalósítását azokkal, akikkel együttműködöm"