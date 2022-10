Tíz százalék felett azon sofőrök aránya Szlovákiában, akik már vezettek ittasan autót

A szlovákiai lakosok csaknem 14 százaléka ült már volán mögé alkoholos befolyásoltság alatt - írja a Noviny.sk.

Az AKO ügynökség ezt a közvélemény-kutatást a Na hrane című tévéműsor felkérésére készítette. A felmérés anonim volt. Az eredmény szakember szerint riasztó, de nem sokkoló szám.

Évente mintegy 9 ezer ittas sofőrt kapnak el a rendőrök, a felmérés szerint ez csak töredéke azon járművezetőknek, akik nap mint nap alkoholos befolyásoltság alatt közlekednek gépjárművükkel. A válaszadók 14 százaléka ismerte el, hogy már ült ittasan a volán mögött. Csaknem nyolc százalék kritikus helyzetben tette ezt, további több mint 6 százalék pedig sokadik alkalommal vezetett autót alkoholos befolyásoltság alatt.

"Ez megdöbbentő"

- jelentette ki Roman Mikulec belügyminiszter.

A térképet nézve a legfelelősségteljesebb sofőrök Pozsonyban vannak. Éppen ellenkezőleg, Nagyszombat, Nyitra és Kassa megye jön ki a legrosszabbul az egészből, ahol már szinte minden ötödik sofőr vezetett ittasan.

"Mindenképpen beszélni fogunk róla, sőt javaslatokat is fogunk tenni az ezt érintő törvények szigorítására. Én határozottan amellett vagyok, hogy a büntetés a lehető legszigorúbb legyen"

- tette hozzá a belügyminiszter.

A függőségeket kezelő központ igazgatója szkeptikus az ötlettel kapcsolatban. Úgy véli, a szigorítás helyett a megelőzés segít megfordítani a helyzetet. Szigorúbb büntetések kiszabásával nem lehet csökkenést elérni.

A megoldás az is, hogy az alkoholkínálati oldalon rendszerszintű intézkedéseket hoznának. A reklámozástól az árusítóhelyekig, elérhetőségig, árig és például a korhatár 21 évre emelése is segíthet egy kicsit, hogy javulás állhasson be ezen a téren.

