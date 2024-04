Tizennégy és tizenöt éves fiúk garázdálkodtak az utcán, gyerekeket fosztottak ki

Akár börtönbe is kerülhet két tinédzser azt követően, hogy megfenyegettek és kiraboltak két gyereket.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

Az eset Pozsonyban történt. A rendőrség zsarolással, rablással, illetve rablásban való bűnrészességgel gyanúsított meg egy 14 és egy 15 éves fiút. A srácok megfenyegettek egy másik gyereket, hogy ha nem ad nekik pénzt, akkor megölik őt. A TV JOJ információi szerint mindössze néhány euróról volt szó.

A srácok egy másik gyereket is kipécéztek. Hogy nyomatékosítsák fenyegetésüket, paprikasprayt és airsoft pisztolyt vettek elő. Ezt követően elvették a táskáját, majd elmenekültek.

A párost másnap vették őrizetbe, a nyomozó pedig indítványozta az előzetes letartóztatásukat is. A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy már a 14 éves gyerekek is büntetőjogilag felelősségre vonhatók és akár börtönbe is kerülhetnek.



-para-