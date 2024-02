Tizenöt éve használjuk Szlovákiában az eurót – van, aki még most sem tartja jó döntésnek a bevezetését, de többen gondolják az ellenkezőjét

Annak idején, amikor Szlovákiában bevezették az eurót, az emberek gyakran negatív tényezőkkel hozták összefüggésbe, például az emelkedő árakkal. Azóta eltelt 15 év, a ResSolution Group vállalat pedig felmérés útján kiderítette, hogyan is viszonyulnak az emberek a pénznemhez Szlovákiában.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az euró egyértelműen előnyt jelent a szlovákiaiak számára – derül ki a ResSolution Group felméréséből, amit az oPeniazoch.sk megbízásából készített el még tavaly decemberben. Ez alapján a megkérdezettek több mint fele véli úgy, hogy Szlovákia számára jó lépés volt az euró bevezetése, míg alig negyedük gondolja az ellenkezőjét. Az első csoportba főként a fiatalok, a felsőoktatási végzettségűek és a nagyobb városok lakó tartoznak.

A vállalat novemberben is készített egy online felmérést, amelyben 517 15 évnél idősebb személy vett részt. Ennek az eredménye azt mutatja, hogy az emberek majdnem harmada gondolja egyértelműen előnynek az euró bevezetését, míg további közel 20 százalékuk inkább előnynek nevezi.

A megkérdezettek nem egész 12 százaléka egyértelműen hátránynak jelölte meg azt, hogy Szlovákiában euróval fizetünk, és közel 14 százalékuk inkább hátránynak tartja. A felmérésben résztvevők 18 százaléka semlegesen ítéli meg a pénznem használatát.

A közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy Szlovákiában inkább a férfiak (58 százalék) tartják előnyösnek az eurót, mint a nők (47). Ellenkezőleg: a nők 29 százaléka tartja hátrányosnak a közös pénznemet, míg a férfiaknál ez az arány csak 22 százalék.

Az eredmény azt is mutatja, hogy a 15 és 34 év közöttiek majdnem 60 százaléka tartja előnyösnek az eurót, de az 55 felettiek több mint felére is elmondható ugyanez. Az euró a legnagyobb támogatást a nagyobb szlovákiai városokban élvezi – az ott élők több mint 71 százaléka tartja előnyösnek, míg nem egész 15 százalékuk vélekedik ellentétesen. Hasonló eredmény született a felsőoktatási végzettségűek körében is – majdnem 70 százalékuk tartja jó dolognak az euró használatát, és csak 15 százalékuk gondolja az ellenkezőjét.



(openiazoch.sk)