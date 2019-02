Tízezrek tüntetnek Pozsonyban: Fico, Danko és Kováčik fejét követelik!

A tüntetéseket a Tisztességes Szlovákiáért (Za slušné Slovensko) kezdeményezés aktivistái és szimpatizánsai szervezték. Összesen 36 szlovákiai és 22 külföldi városban gyülekeznek a tüntetők a gyilkosság első évfordulóján - írja a Denník N, melynek becslése szerint Pozsonyban mintegy 20 ezren gyűjhettek össze.

A tüntetéseken gyertyát gyújtanak, és arról is megemlékeznek, milyen volt az elmúlt egy év.

"Számos politikus még ma sem érti, hogy a politika egy szolgálat az embereknek, és nemcsak a sajátjainknak" - szögezte le az évforduló kapcsán a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom - Tudni akarjuk azok nevét, akik megrendelték a gyilkosságot, figyelemmel követjük a nyomozást, annak módját, és nagy nyomást fejtünk ki azzal szemben, hogy politikai beavatkozások történjenek."

Juraj Šeliga, a Tisztességes Szlovákiáért egyik ismert arca a tüntetésen kijelentette, az elmúlt 12 hónap megváltoztatta az országot. "Nem felejtettünk és nem felejtünk. Ján és Martina halála után már soha nem mondhatjuk, hogy nem tudtuk, milyen erős lehet a gyűlölet, a pénz hatalma és a korrupció" - szögezte le.

A pozsonyi tüntetésen kiállt a pódiumra Ján Kuciak édesapja is, aki elmondta, hogy a fia és annak jegyese meggyilkolása utáni három hónapban egyáltalá nem kommunikált, de most már elérkezettnek látta az időt, hogy kiálljon és mindenkinek megköszönje, hogy itt van. "Ma már tudjuk azt is, hogy a doktorandusoknak nem kell igyekezniük a szigorlati munkájukkal, elég lemásolni" - szúrt oda Andrej Dankónak, mire a tömet azt kezdte skandálni, hogy "szégyen".

(TASR)