Tízrészes sorozatot rendelt meg az HBO a Trónok harca előzményszériájához

Az előzménysorozat George R. R. Martin Tűz és vér című regényén alapul, és a Targaryen-ház felemelkedéséről szól.

A sorozat forgatókönyvének írásában Martin mellett részt vett Ryan Condal.

A Tűz és vér Hódító Aegontól veszi fel a történet fonalát, és a legendás vastrón megtartásáért küzdő Targaryenek nemzedékein át egészen a dinasztiát majdnem végleg széttépő polgárháborúig meséli el Westeros sorsdöntő eseményeit.

A csatorna illetékesei nem hozták nyilvánosságra sem a szereplők nevét, sem azt, mikor tervezik bemutatni az új sorozatot.

Casey Bloys, az HBO programigazgatója kedden a csatorna 2020 májusában induló új streamingszolgáltatása, az HBO MAX elindításának bejelentésekor arról beszélt, hogy az előzményszériát az új szolgáltatás zászlóshajójának szánják.

Az HBO tavaly már megrendelt egy előzménysorozatot, amelynek írásában szintén részt vett George R. R. Martin. Annak a cselekménye évezredekkel korábban játszódik, mint a Trónok harca. Az első epizódját le is fogatták Észak-Írországban Naomi Watts főszereplésével, ám kedden hollywoodi filmes szaklapok arról adtak hírt, hogy a csatorna lemondott arról a sorozatról. A lapértesüléseket az HBO nem kommentálta.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm