Több délnyugat-szlovákiai településen zavaros az ivóvíz

A zavaros ivóvíz problémája Cseklészen (Bernolákovo) kívül Szenc városát és Magyarbélt (Veľký Biel), illetve Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob községeket is érinti.

Ezt kedden erősítette meg a Pozsonyi Vízügyi Társaság (BVS), amely állásfoglalást is kiadott a témában. Ebben felszólították a lakosokat, hogy ha továbbra is probléma lesz az ivóvízzel, azt jelezzék a BVS diszpécserének a 0800 121 333-as számon. Az ivóvíz állapotát az érintett településeken az egészségügyi ellenőrök is vizsgálják.

Alexandra Maszayová, a BVS szóvivője elmondta: múlt hét kedden, július 30-án a térségben vízvezetékcserére került sor. Egy hiba következtében a csővezetékek belső faláról a vízáramba kerültek a lerakódott ásványi anyagok, főleg mangán és vas, ez okozta a víz zavarosságát.

Miután felfedezték a hibát, július 30. és augusztus 2. között a BVS munkatársai többször átöblítették a vízvezetékeket. Szombaton (8. 3.) csőtörés történt Cseklészen, aminek következtében néhány utca vízellátás nélkül maradt.

A BVS a honlapján és a hangosbemondókon keresztül is tájékoztatta a lakosokat, hogy a zavarossá vált ivóvíz nem káros az egészségre, bár megváltozott az íze és a színe.

A pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) hétfőn közölte: az ivóvíz zavarossága miatt Pozsony megye érintett községeiben soron kívül mintákat vesznek az ivóvízből, és azokat laboratóriumi körülmények között fogják megvizsgálni. Ezt követően döntenek a további lépésekről.



