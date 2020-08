Több dunaszerdahelyi autót Győrbe, az Árkád parkolóján kívül is

Csallóköz és Szigetköz, illetve azok központjai, Dunaszerdahely és Győr folytatja az egymás megismerését célzó, az idegenforgalmat népszerűsítő együttműködését, mely hosszú évekre nyúlik vissza a múltba. Ennek a címbe foglalt leegyszerűsített célját Somogyi Gábor, a dunaszerdahelyi termálfürdő igazgatója fogalmazta meg, aki részt vett a határon átnyúló együttműködést célzó Cultacross projekt kialakításában, és most annak folytatásában is. A két város polgármestere pedig bejelentette, testvérvárosi kapcsolat létrehozását kezdeményezik. A projekt bemutatása mellett ellátogattak a MOL Arénába és a termálfürdőbe is.

Hájos Zoltán (balról) és Dézsi Csaba András győri polgármester (Fotók: Paraméter) - További felvételekért kattints!

Ennek az együttműködésnek nemrégiben adták át egy kézzel fogható eredményét, a határon átnyúló együttműködést célzó európai uniós dotációból a Cultacoss projekt keretén belül megvalósult tópart menti fejlesztéseket a dunaszerdahelyi termálfürdőben.

Tulajdonképpen a Cultacross projekt egy meghosszabbított végtagja a Cultacross M+ pályázat, melynek költségvetése 50 ezer eurót tesz ki, amiből 42 ezret kapnak a projekt résztvevői EU-s forrásból. A projekt célja pedig, hogy a régió értékeit, és az idegenforgalmi célpontokat a következő időszakban is népszerűsítsék, többek között a már korábban létrehozott, Cultractive.eu nevű honlapon keresztül a közösségi médiában.

„A két város közti kapcsolatok visszanyúlnak Pázmány Péter és Balogh József polgármesteri időszakába. Bátran mondhatom, minden olyan alkalmat meg kell ragadni ma is, ami a helyi forrásokat egészíti ki, másrészt az emberekért szól. Egyrészt városaink, másrészt regionális központként a régióink lakosaiért . Ebből a szempontból tartottuk fontosnak, hogy a két régió és a két város továbbra is együttműködjön és ennek kézzelfogható eredménye is legyen” – fejtette ki Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester a projekt bemutatását célzó sajtótájékoztatón.

Dézsi Csaba András, aki a novemberi magyarországi önkormányzati választást még megnyerő, de már a választási időszakot is meghatározó szex- és korrupciós botrányba keveredett, majd lemondott Borkai Zsoltot váltotta a győri polgármesteri székben a januári időközi polgármester-választás után, ugyancsak megerősítette, hogy a két város együttműködése nagyon szoros, amit a részéről azzal nyomatékosított, hogy az elmúlt félévben már harmadszor találkozik a dunaszerdahelyi polgármesterrel.

„Amióta én lettem a polgármester, változtattunk picit az elképzeléseken, stratégiákon, célokon, és azt fogalmaztuk meg szlogenként, hogy Győr több mint egy város. Régióközpont kíván lenni, és kezdeményeztem azt, hogy egy testvérvárosi kapcsolatot hozzunk létre a két város között. Azért, mert szertném sokkal színesebbé, sokoldalúbbá tenni ezt a kapcsolatot” – hangsúlyozta.

Ezt megtisztelőnek tartotta Hájos Zoltán is, aki bízik benne, hogy „az együttműködés magasabb szintre emelése nemcsak deklaratív lesz, hanem tartalommal is meg tudjuk tölteni, és ebből ki-ki a maga táján tud profitálni”.

Dézsi beszélt arról is, hogy az emberi és szakmai kapcsolatok szorosságán múlik, mennyire lesz stabil és széleskörű a magyarság egysége. „Győr célja, hogy ezeket a kapcsolatokat minél több szálon létrehozzuk egymással, és ebben kiemelkedő szerepet szánunk Dunaszerdahelynek a kultúra, a sport és minden egyéb terén, a turisztika területén is. A Szigetköz és a Csallóköz turisztikailag egy nagyon jól értelmezhető egység, rendkívül sok lehetőség van ebben és ezzel kapcsolatosan vannak már közös projektek a két város között” – húzta alá.

A két város együttműködésének egyik kerete az Arrabona EGTC nevű csoportosulás, melyet 2010-ben hozott létre a két város mellett Somorja és Mosonmagyaróvár. Németh Tamás igazgató ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy az elmúlt tíz évben több száz közös projektjük valósult meg, és ezek egyik legfontosabbika a már említett Cultacross projekt volt, miközben ennek folytatásával, a CultacrossM+-szal nagyobb figyelmet és ismertséget szeretnének kölcsönözni az elhatárolt régiónak.

A 2016-ban elindult Cultacross projektre hívta fel a figyelmet Somogyi Gábor, a dunaszerdahelyi termálfürdő igazgatója is. „Nem éltünk hozzátenni a saját pénzünkből, hogy ez egy kerek egész legyen, szerves részét képezze a fürdőnek. Miután ez megvalósult, hozott magával sokkal kevésbé megfogható dolgokat, mint a létrejött kulturális akciócsoport ülésein kialakult emberi kapcsolatokat, Dunaszerdahely és Győr szakemberei között” – fogalmazott, hozzátéve, ennek a kialakult kapcsolatnak az eredménye a munka folytatása, hogy ne maradjanak meg az ötletek szintén azok a lehetőségek, melyekre az elmúlt időszak együttműködése mutatott rá.

„Leegyszerűsítve az volt a cél, hogy több győri autót szeretnénk látni Dunaszerdahelyen és több dunaszerdahelyi autót szeretnénk látni Győrben, az Árkád parkolóján kívül is. Hogy ne csak az üzleteinket, hanem a sport- és kulturális létesítményeinket is nyissuk meg egymás előtt, és támogassuk egymást” – emlékeztetett.

A CultacrossM+ projekt alapvető célkitűzése a két régió, a Szigetköz és a Csallóköz aktív turisztikai platformjának, a Cultractive.eu weboldalnak a népszerűsítése. Ez egy három nyelvű, közösségi élményt nyújtó weboldal, mely Herke Zoltán, az Arrabona EGTC munkatársa szerint

58 különböző tematikus túrát is magába foglal amellett, hogy a két régió látnivalóit és rendezvényeit összegzi, melyek közül a beltéri, kültéri, ingyenes és családbarát szűrőt alkalmazva is lehet böngészni. Gyalogos, ún. bakancsos, kerékpáros és ún. lapátos, azaz vízi túrázók számára is bemutatja a lehetőségeket, melyeket ebben a két régióban kiaknázhatnak.

„További funkciója az oldalnak egy olyan túratervező, -kereső modul, amelyben az 58 túra közül lehet választani, áttekinteni őket, hogy milyen nehézségűek, távúak, időtartamúak. Közösségi élményt is nyújt az oldal, hiszen egyénileg lehet túrákat tervezni és a közösség számára megosztani” – fejtette ki.

A projekt célja egy, a két régió természeti és kulturális értékeit népszerűsítő imázsfilm leforgatása, bemutatása és terjesztése is, illetve a jövőben a már említett 58 túrát további 10-10 útvonallal szeretnék bővíteni.

„A fő célkitűzése, hogy a vendégek információt szerezzenek a kikapcsolódási lehetőségekről és ne álljanak meg az első célállomásukon, ismerjék meg a szomszédos régió kínálatát, és bízunk benne, hogy az elkezdett intézményi együttműködést is tovább tudjuk mélyíteni” – szögezte le Herke Zoltán.

(SzT)