Több ezer tüntető kívánt ezt-azt, meg boldog karácsonyt Orbánnak

Az említett jogszabály, amit az ellenzéki tömörülések nemes egyszerűséggel csak rabszolgatörvénynek csúfolnak, jelentősen megváltoztatja, hogy a munkáltatók mennyit dolgoztathatják a dolgozóikat, mennyi túlórát várhatnak el tőlük, és ezt hogyan számolják el.

A "Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr!" címmel meghirdetett kormányellenes demonstráció résztvevői a fővárosi Hősök teréről vonult át a Kossuth tér környékére, ahol a tömeg több ezresre duzzadt. Egyesek szerint itt már vagy tízezren hallgatták végig Beer Miklós váci megyéspüspök üzenetét, aki levélben fejezte ki, "Aggodalom és szomorúság van a szívemben. Ti azért vonultok ki az utcára, mert keserűség van bennetek, mert nem hallják meg a hangotokat", amihez "minden polgárnak joga van, tisztelem azt az elszántságot, ami a hideg idő ellenére is erőt ad célotok teljesítésében".

Több ellenzéki képviselő szólt a tömeghez, és a beszédek elhangzását követően a tömeg tovább szándékozik vonulni, a szervezők hangosbemondón keresztül kérik a résztvevőket, mindenki tartózkodjon az erőszaktól.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben a magyar állami televízió, az M1 beszámoltak az eseményről, sőt, beszédeket is bejátszották az ellenzéki politikusoktól is. Azt is elmondták, hogy a rendezvény vége után vonulni indultak a résztvevők. Arról viszont már nem esett szó, hogy pont az MTVA felé tartanak. „Boldog Karácsonyt!", „Mocskos Fidesz!", „Konzultálni jöttünk!", „Esti Híradó!" – ilyen skandálások mennek a köztévé felé vonuló tömegben.

A közszolgálati csatorna hírt adott a vidéki tüntetésekről is. Régóta nem tudósítottak ilyen terjedelemben kormánykritikus politikai rendezvényről.

A magyar abszurd szcéna sem ül ölbe tett kézzel, így a Kutyapárt is hallatott magáról és már meg is hirdette december 21-re a Nagy Karácsonyi Békemenetet: „Hálatüntetés a Kormány politikája, a Karácsony és a hóesés mellett és minden más ellen” – írják.

A tüntetéssorozat szerdán kezdődött, amikor a parlament botrányos körülmények között elfogadta az új túlóraszabályokat, amik értelmében a korábbinál jelentősen több túlmunkát írhatnak elő a munkavállalóknak.

Szerdán a főváros több pontján tartottak tüntetést a parlament botrányos ülésén elfogadott törvények ellen tiltakozók. Akkor a demonstráció a Kossuth téren kezdődött, innen átvonultak a Fidesz-székházhoz, ahol a pártszékház erkélyére ketten felmásztak, és valakik könnygázt fújtak a rendőrökre. Innen a Kossuth térre ment vissza a tömeg, közben ideiglenesen a Lánchidat is lezárták. A téren nagyjából éjfélig tartott a tiltakozás, a rendőrök nagy mennyiségű könnygáz bevetésével szorították ki a tüntetőket.

Csütörtök este is zajlott egy tüntetés, ami kezdetben békésen zajlott, azonban a Kossuth téren többen is füstbombákkal, üvegekkel, tojással, papírrepülővel dobálták meg a rendőröket, akik nagy mennyiségű könnygázzal válaszoltak. Többször is kialakult dulakodás, a rendőrök gumibotot is bevetettek, és többször is felszólították a tüntetőket, hogy ne dobáljanak. Akkor a Parlamentnek legalább egy ablakát megdobták és betörték.

A harmadik napon, a pénteki tüntetésen szinte minden ellenzéki párt képviselője beszédet tartott a Kossuth téren, majd a néhány ezres tömeg hosszú vonulásba kezdett, melynek befejeztével néhányan tojással és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, akik válaszul többször könnygázt is bevetettek.

