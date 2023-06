Több ezren jelentkeztek, hogy a budapesti vb pályáján fussanak

Olyan nagy számban jelentkeznek az amatőr futók az augusztusi világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ nyitófesztiváljára, hogy egyes futamokra már beteltek a helyek.

Fotó: MTI

"Pár szabad hely híján beteltek a Nemzeti Atlétikai Központ és Szabadidőpark családi nyitónapjára meghirdetett versenypálya-avató futás regisztrációs helyei. Június 17-én nyílik először lehetőség rá, hogy bárki, aki szeret futni, kipróbálja és versenyezzen azon a vadonatúj, különleges borítású pályán, amelyen a világ legjobb atlétái küzdenek majd az érmekért augusztusban" - olvasható a vb szervezőbizottságának szombati közleményében, amelyben az áll, a cél, hogy minél többen átélhessék a különleges futóélményt, ezért ha szükséges, újabb futamokat indítanak, és lehetővé teszik a regisztrációt a https://csaladinyitonap.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint Budapest új sport- és szabadidőparkjának ünnepélyes nyitónapján nemcsak a futópálya, hanem a hatalmas létesítmény egésze is megtelik élettel. Az előzetes érdeklődések alapján az ingyenes fesztivál keretében családok ezrei veszik birtokba a korábban "Budapest szégyenfoltjának" számító, szennyezett, barnamezős területből újjászületett 10,5 hektáros parkot.

"A kilátogatókat igazi programkavalkád várja: játékos formában megismerkedhetnek az atlétika különböző versenyszámaival, ahogy a világbajnoksághoz kapcsolódó, rendkívül népszerű, Hétköznapi hős rendezvénysorozat állomásain korábban ezt már sokan megtehették. Emellett megnyílik és átélhető lesz, hogy milyen élmény a lelátóról szurkolni, de akár izgalmas létesítménytúrára is indulhatnak az érdeklődők, bejárva a később a közönség elől elzárt területeket" - írták a szervezők, jelezve, hogy a különleges napon még azokba a helyiségekbe is be lehet jutni, amelyekben "az atlétika szuperhősei életük talán legfontosabb fellépése, a vb döntő előtt készülődnek majd a rajt előtti pillanatokban".