Több ezren tüntettek Londonban a palesztinok mellett

Jelentős rendőri készültség mellett ezrek tüntettek szombaton Londonban és több más brit nagyvárosban a palesztinok mellett.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A Felvonulás Palesztináért (March for Palestine) címmel meghirdetett londoni demonstráció a Scotland Yard által szigorúan előírt útvonalon haladhatott csak.

A menet résztvevői a Broadcasting House-nál, a BBC közszolgálati médiatársaság székhelyénél gyülekeztek, majd a Regent Street, a Piccadilly és a Trafalgar-tér érintésével megérkeztek a londoni kormányzati főutcához, a Whitehallhoz.

A Scotland Yard szombaton is figyelmeztette a tüntetőket, hogy kizárólag az előre kijelölt útvonalon haladhatnak, és azokat, akik ettől eltérnek, őrizetbe veszik.

A londoni rendőrség arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a demonstráción nem viselhetnek olyan ruhadarabot, amely eltakarja arcukat.

A Broadcasting House bejáratát még a tüntetés kezdete előtt ismeretlen tettesek vörös festékkel leöntötték.

A Whitehallból nyílik a Downing Street, amely a brit miniszterelnökök hivatalának és rezidenciájának nyújt otthont.

A tüntetők itt a brit kormány Izraelt támogató politikája elleni jelszavakat skandáltak és tiltakozó transzparenseket tartottak a magasba, több ezernyi palesztin zászlóval együtt.

A tüntetésen az előzetes hatósági figyelmeztetések ellenére többször is hallható volt a "From the river to the sea, Palestine will be free" (A folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz) jelmondat, amely arra utal, hogy az e szöveget skandálók szerint a szabad palesztin államot a Jordán folyó és a Földközi-tenger között, vagyis jórészt Izrael területén kell létrehozni.

Suella Braverman brit belügyminiszter a tüntetés előtt levelet intézett az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokaihoz, annak megfontolására kérve a rendőri vezetőket, hogy a jelmondat, amely korábbi Izrael-ellenes tüntetéseken is rendszeresen elhangzott, nem tekinthető-e Izrael megsemmisítését célzó, erőszakcselekmények végrehajtására irányuló szándék kifejezésének.

A Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya szombati tájékoztatásában közölte azt is, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael ellen egy hete végrehajtott támadása óta számos lakossági bejelentést kapott olyan online tartalmakról, amelyek potenciálisan összefüggésbe hozhatók a terrorizmussal.

Az ügyosztály a szombati tájékoztatás szerint eddig 55 ilyen esetben indított vizsgálatot.

Dominic Murphy, a terrorellenes ügyosztály parancsnoka köszönetet mondott a bejelentésekért, amelyek nyilatkozata szerint lehetővé teszik, hogy a rendőrség együttműködjön a technológiai cégekkel az olyan tartalmak eltávolítása érdekében, amelyek a brit terrorizmusellenes törvénybe ütköznek.

E törvény alapján 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, akik a brit kormány által militáns terrorszervezetnek minősített csoportokhoz csatlakoznak, illetve másokat ilyen csoportok támogatására biztatnak.

A brit kormány két évvel ezelőtt ilyen szerveződéssé nyilvánította a Hamászt, amelynek nagy-britanniai tevékenységét és támogatását törvényen kívül helyezte.

Szombaton tüntetéseket tartottak a palesztinok mellett Londonon kívül más brit nagyvárosokban, köztük Liverpoolban, Bristolban, Cambridge-ben, Norwichban, Coventryben, Edinburghban és Swansea-ban is.

MTI