Több légitársaság is felfüggesztette Tel-Avivba induló járatait

Több nemzetközi légitársaság is felfüggesztette Tel-Avivba induló járatait a Hamász fegyveres támadása során kialakult biztonsági helyzetre hivatkozva.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A United Airlines és a Delta amerikai légitársaság a francia Air France-hoz hasonlóan vasárnap bejelentette a Tel-Avivba induló közvetlen járatai felfüggesztését. A közvetlen járatok olyan nagyobb városokból indulnak, mint New York, Chicago, Washington és Miami.

A United közleménye szerint múlt szombat este és vasárnap reggel két közvetlen járatot is indítottak Izraelbe, de a légiforgalmat a körülmények megváltozásáig leállították. A Delta képviselete is a járatok törléséről számolt be erre a hétre vonatkozóan.

A Kína és Izrael közötti légiforgalom egyedüli üzemeltetője, a Hainan Airlines hétfőn felfüggesztette a Sanghaj és Tel-Aviv között közlekedő járatait az izraeli biztonsági helyzetre hivatkozva.

A hongkongi Cathay Pacific szintén felfüggesztette a Hongkong és Tel-Aviv közötti járatait, és további információkat ígért a menetrend szerinti következő, csütörtöki járatáról.

A dél-koreai Korean Air is törölte az Incshon és Tel-Aviv közötti hétfői járatát, továbbá közölte, hogy a járatok a jövőben rendhagyó módon fognak közlekedni.



MTI