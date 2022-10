Több megyében is 50 százalékkal nőtt a magyar képviselők száma, a Szövetség elégedett

Jól szerepelt a Szövetség a megyei és a helyi önkorányzati választáson, legalábbis az előzetes, még nem végleges eredmények alapján. Megtartották pozícióikat Nagyszombat és Nyitra megyében, és növelni tudták a képviselőik számát Besztercebánya és Kassa megyében. A párt 222 polgármesteri helyet szerzett önállóan, amivel második a pártok között. A legfrissebb választási híreket itt olvashatják.

Csak Peter Pellegrini pártja, a Hlas előzte meg az önállóan szerzett polgámesteri helyek tekintetében a Szövetséget a szombati, egyesített megyei és helyi önkorányzati választásokon. A Hlas 267, a Szövetség pedig 222 település irányítását nyerte el. A 222 polgármesteri hely 7,64 százalékos eredmény, a Hlas 9,19 százalékkal lett első. A legtöbb polgármester továbbra is független, 1349-en nem pártszínekben vagy koalíciós támogatással a hátuk mögött indultak, ők teszik ki az összes polgármester 46,45 százalékát. A pártok szerinti arányazonban kicsit csal, mert nem tartalmazza a koalícióban szerzett polgármesteri helyek számát. Néhány helyen a Szövetség is indult koalícióban, de ez nem nagyon jellemző.

A helyi képviselőkre leadott szavazatok számában országosan első a Szövetség, több mint félmillió voksot kaptak a jelöltjeik.

A Szövetség várhatóan erősíteni tudott a helyi képviselői posztok tekintetében is, de erről még hivatalos számok nem jelentek meg. A megyei eredményeken azonban már most látszik, hogy sokkal jobban szerepeltek, mint öt éve.

A megyei képviselő számát nézve azonban szintén javultak az eredmények, a korábbi 42 helyett (az MKP és a Híd együtt) 54 képviselőjük lesz a megyei önkormányzatokban.

Nagyszombat megyében hozta a párt a papírformát, Berényi jól teljesített

Nagyszombat megyében maradt az eddigi képviselőszám, 14 mandátuma lesz a Szövetségnek a következő választási időszakban. 2017-ben is 14-et sikerült szerezniük az elődpártoknak: az MKP 13, a Híd egy képviselőt tudott bejuttatni a megyei parlamentbe. A megyeelnöki poszt megszerzésére 5 éve és most is esélytelen volt a magyar párt, de ebben a versenyben is sokkal jobb eredményt értek el. Berényi József öt éve csak a harmadik helyet szerezte meg, akkor Jozef Viskupič mögött még Tibor Mikuš lett a második 30,55 százalékkal, Berényi a harmadik 17,14-gyel. Most Berényi a második helyen végzett, 21,04 százalékot ért el, ami elmarad Mikuš öt évvel ezelőtti eredményétől, viszont a szavazatok abszolút számát tekintve jobb eredményt ért el. Berényi most 38 ezer voksot kapott, Mikuš négy éve csak 34 ezerrel lett második.

Még nagyobb a különbség, ha Berényi öt évvel ezelőtti és jelenlegi eredményét hasonlítjuk össze: akkor 19 ezret kapott, most 38 ezret, vagyis a dupláját.

Igaz, a részvétel is magasabb volt idén, a megyei választáson 42,8 százaléknyian voksoltak, míg öt éve ez az arány csak 24,7 százalékos volt.

Nyitra megye: a Lévai és a Vágsellyei járást visszaszerezte a Szövetség

Nyitra megyében a képviselők száma is jelentősen nőtt: a jelenlegi 12 helyett 18 képviselője lesz a magyar pártnak a megyei önkormányzatban. Az 50 százalékos javulás elsősorban az alacsonyabb kisebbséggel rendelkező járásoknak,

Vágsellyének és Lévának köszönhető. Vágsellyén egyről háromra, Léván egyről ötre ugrott a képviselők száma.

A javulás megmutatkozott a megyeelnök-választásban is. Csenger Tibor 16,65 százalékkal a harmadik lett, de 35 ezer voksot kapott, míg öt éve Farkas Iván 13,78-cal lett az 5., 21 ezer szavazatot szerezve. A választási részvétel azonban itt is jóval magasabb volt öt éve: 26,8-ról 43,1 százalékra emelkedett.

Újra van amagyar képviselő a Nagykürtösi és a Nagyrőcei járásban

Ugyancsak 50 százalékos javulást ért el a Szövetség Besztercebánya megyében is az előző 5 évhez viszonyítva. A megyei parlamentben 6-ról 9-re nőtt a képviselőik száma. Itt előny az is, hogy a győztes jelöltet, Ondrej Luntert támogatták a megyeelnöki posztra, így valójában koalícióban irányíthatják a megyét.

A plusz képviselőket itt is a viszonylag alacsony magyar lakosságú járásokban szerezték: a Nagykürtösi járásban és a Nagyrőcei járásokban is szereztek 1-1 új helyet, emellett a Losonci járásból egy helyett két képviselőt küldhetnek Besztercebányára.

A rimaszombati négy helyük változatlan maradt.

Kassa megyében 7 helyett 11 képviselő

Kassa megyében még nagyobb arányú a növekedés: 7-ről 11-re növeli a Szövetség a képviselői számát a megyei parlamentben. Az elnökválasztáson itt is a győztes jelöltet, Rastislav Trnkát támogatta a párt, vagyis beleszólhatnak majd a megye irányításába.

A növekedés a Rozsnyói járásban volt a legnagyobb, innét egy helyett három képviselőt küldhetnek a megyébe. Ezúttal a Kassa-környéki járásban is sikerült egy helyet szerezniük a háromból, a Tőketerebesi járást pedig csaknem teljesen a Szövetség nyerte, 8-ból 7 képviselőt ők küldenek Kassára.

Ez eggyel jobb eredmény, mint öt éve. Emellett a Szövetségnek az Eperjesi megyei önkormányzatban is lesz 2 képviselője, a párt két ruszin képviselőjét választották meg azország észak-keleti részében.

Mindhárom platform elégedett az eredménnyel

A párt elégedett a választási eredményekkel. „Az eredmények messze túlszárnyalták azt, amit az előrejelzések mutattak, illetve azt is, amit mi vártunk” – mondta a Paraméternek Forró Krisztián pártelnök, az MKP Platform tagja. Szerinte ez a három párt összefogásának köszönhető.

„Meghozta az eredményét az, hogy összefogtunk, hogy meghallgattuk az embereket a választóinkat, akik egységes magyar képviseletet szerettek volna” – mondta a pártelnök.

A Híd Platform is az összefogással magyarázza a jó eredményt. „Megmutatkozott az, hogyha összefogunk, akkor tudunk jó eredményt elérni” – jelentette ki Sólymos László, a párt országos tanácsának elnöke, a Híd Platform tagja. Szerinte nagyon sokan dolgoztak az egyesülés ellen, bízik benne, hogy ezek a hangok most elhallgatnak.

„Ehhez az kell, hogy a következő időszakban partnerként kezeljük egymást, és ne generáljunk feszültséget a platformok között” – mondta Sólymos.

A Híd Platformnak 6-tal több képviselője lesz, mint az előző ciklusban, amellett, hogy a Szövetség 12-vel szerzett többet. Kiemelte, hogy olyan járásokban szerzet plusz képviselői helyeket, ahol alacsonyabb a magyarok részaránya, több olyan régióban, ahol eddig egy képviselőjük sem volt. „Amiben még látok potenciált az az, hogy sok régióban olyan jelölteket kell állítanunk, akik a szlovák választókat is meg tudják szólítani. Ez egy kihívás a parlamenti választások előtt” – véli a Szövetség politikusa.

Mózes Szabolcs alelnök, az Összefogás Platform tagja is elégedett a választás eredményével. „Ez volt az első választás az egyesülés után, ez az eredmény azt mutatja, hogy az egység működik, van értelme, meghozta azt a szinergiát, amire számítottunk, vagyis nemcsak összeadódott az egyes pártok támogatottsága, hanem magasabb lett, mint amikor önállóan indultak” – mondta a Paraméternek Mózes. Ő is azokat az eredményeket emelte ki, amelyeket az alacsonyabb magyar kisebbséggel rendelkező régiókban ért el a párt.

„Ott látszik ez az eredmény, ahol az elmúlt 10 évben egyetlen képviselői helyet sem nyertek magyar pártok – mondta Mózes. – Gondolok a Lévai járásra, ahol egyről 5-re ugrott a képviselők száma, a Vágsellyei járásra, ahol egyről háromra, vagy a Nagyrőcei és a Kassa-környéki járásra, ahol újra lesz magyar képviselő.”

Mózes szerint a következő időszakban alaposan elemezni kell az eredményeket, hogy a most szerzett tapasztalatokat a parlamenti választáson is fel tudják használni.

