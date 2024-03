Több millió eurós villák és 18. századi kastély – ezek Szlovákia legdrágább eladó ingatlanjai

Talán nincs olyan ember, aki ne álmodozna róla, hogy királyként éljen egy méregdrága villában vagy kastélyban, ezek ára viszont olyan magas, hogy csak kevesen engedhetik meg maguknak. A Startitup összegyűjtötte a jelenleg eladó legdrágább szlovákiai ingatlanokat. Ezek többsége Pozsony környékén található.

Forrás: nehnuteľnosti.sk

A nehnuteľnosti.sk oldalra feltöltött hirdetések szerint egy villa a legdrágább eladó ingatlan Szlovákiában. A leírás szerint Pozsony-Óvárosban helyezkedik el, a közelben nagykövetségi épületek, neves cégek, illetve a pozsonyi vár található. Az épület területe 1128 négyzetméter, amihez tartozik még egy 1039 négyzetméteres telek is. Egy energiatakarékos történelmi villáról van szó, amit még 1914-ben építettek, 1996-ban pedig reprezentatív-adminisztratív központtá átalakítva teljes rekonstrukción esett át.

A földszinten négy helyiség van, saját társalgóhelyiség, archív, irodai és raktárhelyiségek, valamint egy négy autóra szabott garázs. Az első emeleten öt irodahelyiség található, egy konyha, valamint két illemhely. A második emelet hat különálló helyiséggel és két illemhellyel rendelkezik. A tetőtéren is többek közt több helyiség, konyha, illetve illemhely van. Feltüntetett árával valóban kiérdemelte a legdrágább eladó ingatlan címét Szlovákiában – 4,2 millió euróba kerül.

A második helyet szintén egy villa foglalja el, amely a pozsonyi Bôrik hotel közelében található. Az ingatlan 751 négyzetméternyi területet ölel fel, miközben egy 1000 négyzetméteres telken helyezkedik el. Az épület négyszintes, és egy hidraulikus felvonóval is el van látva. A földalatti garázsba hat autó is elfér, de medence és szauna képében lazításra is van lehetőség. Az ára 3,5 millió euró.

A dobogó legalsó fokára egy 3548 négyzetméteres területen elhelyezkedő luxusrezidencia fért oda. Ez már nem Pozsonyban található, hanem a Malacky-i járásbeli Marianka községben. Az ingatlant sűrű erdő és zöldkörnyezet veszi körbe. A telken medence, mellette egy bár, szauna, illetve fitneszterem is van. A nehnuteľnosti.sk szerint az ingatlant konferenciák, iskolázások, ünnepségek vagy lagzik rendezésére lehet kihasználni. A leendő tulajdonosnak 2,7 millió eurót kell letennie érte.

A legdrágább eladó ingatlanok között egy történelmi kastélyt is találhatunk. A 18. századból származó épület a nagyszombati járásbeli Jaslovské Bohunicén található. Maga a kastély 1244 négyzetméteres területen terül el, ehhez pedig még jön 5512 négyzetméternyi telek. Az épületet még František Dezasse bohunicei földesúr építtette, a 19. század végén viszont a Bécsben élő Platen grófi család megvásárolta, és nyaralóként használta. 1947-ben vált az állam tulajdonává. 2002-ben teljes rekonstrukción esett át, ami megközelítőleg 3,3 millió euróba került. Ha valaki szeretné elmondani magáról, hogy egy igazi kastélyban él, annak 2,6 millió eurót kellene fizetnie érte.



(Startitup)