Több mint 1 millió dollárt fizettek a világ egyik legjobb gitárosának hangszeréért (FOTÓ)

A nevezetes hangszert - egy 1957-es Gibson Les Paul Goldtopot - a legutóbbi időkig a maconi Allman Brothers Band múzeumban őrizték.

Fotó: newatlas.com

A múzeum igazgatója, Richard Brent elmondta: mindenkit meglepetésként ért a hatalmas összeg, amelyet egy vásárló a gitárért kifizetett. Az igazgató szerint a meg nem nevezett vevő "a hangszer történetét" fizette meg.

A vásárlóról csak annyi került nyilvánosságra, hogy nem Maconban él, és nem akarja felfedni kilétét. Abba ugyanakkor belegyezett, hogy bizonyos alkalmakkor kölcsönadja majd a gitárt a múzeumnak. Először november végén tér vissza a hangszer a múzeumba - mondta Brent.

Az 1971-ben Maconban elhunyt Duane Allman a gitárral játszott az Allman Brothers első két felvételén. A Loan Me a Dime című számot és a Derek and the Dominoes Layla című klasszikus számát is a gitárral kísérte.

(MTI)