Több mint 10 évig ült börtönben ártatlanul gyilkosság miatt egy férfi

A fürdőkádas gyilkosként ismertté vált Manfred Genditzki az eredeti ítélet szerint végzett egy idős nővel egy társasházban, ahol ő volt a gondok, ezért életfogytiglani börtönre ítélték. Az ügyet újratárgyaló bíróság azonban azt állapította meg, hogy az idős nő vélhetően baleset következtében vesztette életét, és nem is történt semmilyen bűncselekmény.

Felmentése után Genditzkit barátai és családtagjai ölelték át a müncheni bíróság épülete előtt.

- mondta a most 63 éves férfi.

- tette hozzá.

