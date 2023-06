Több mint 100 menekültet találtak a medvei határ közelében az elmúlt napokban – mi lesz a sorsuk és mit tesz a rendőrség?

Balony község vasárnap reggel tájékoztatott a hivatalos Facebook-oldalán, miszerint 12 menekültet tettek ki embercsempészek a településen. A község intézkedett az ügyben, értesítette a rendőrséget.

Információink szerint pénteken összesen 33 menekültet jelentettek Szap és Balony környékéről, több nő és két kisgyerek is volt köztük, mindannyian iratok nélkül érkeztek, és azt állították, hogy szíriaiak.

Hétfőn a község újabb menekültcsoportok felbukkanásáról számolt be: szombaton Szap és Balony között 34, vasárnap Balonyon 21, Csilizradványon 16, hétfőn pedig újabb 30 menekült bukkant fel Balonyon.

Az eset kapcsán érdeklődtünk Balony polgármesterénél, Tovaryš Krisztiánnál, aki megerősítette,

"Általában a mellékutakra, kieső utakra viszik őket, a medvei kanális partján, Szap és Balony között, valamint Csilizradványon, a temetői úton tették ki őket, tegnap este pedig a kavicsbányához vezető földúton bukkantak fel, onnan próbáltak eljutni a faluba" – nyilatkozta a polgármester, hozzátéve, többnyire ő is a helyszínre igyekezett, amikor jelentették a megtalálásukat, a rendőrök érkezéséig pedig vizet biztosítottak nekik.

"Az első három alkalommal családok is érkeztek gyerekekkel, néha pedig több órát is igénybe vesz, amíg elszállítják őket" – mondta, hozzátéve, bár az utolsó csoport 30 felnőtt férfiből állt, korábban féléves csecsemő, hároméves kislány, valamint 10 év körüli fiúk is voltak köztük.