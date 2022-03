Több mint 130 emberrel a fedélzetén lezuhant egy utasszállító repülőgép Kínában (VIDEÓ)

A China Eastern Airlines kínai légitársaság Boeing 737-es típusú utasszállítója Kunmingból tartott Kantonba (Kuangcsou), amikor lezuhant. Egyes források szerint a fedélzeten 133, mások szerint 132 ember tartózkodott, akik közül kilencen a személyzet tagjai voltak.

A kevesebb, mint kétórás útidejű járaton közlekedő gép a VariFlight repülési információkat nyújtó platform adatai szerint 8800 métert meghaladó magasságban repült, amikor a felszállás után egy órával hirtelen a repülési magasság alá ereszkedett, és a sebessége is csökkent. Percekkel később kapcsolata megszűnt a földi irányítóközponttal.

A gép hegyoldalban csapódott be, ahol ennek nyomán tűz ütött ki. A kínai állami hírcsatornákon közzétett, a környéken készült amatőr felvételeken a hegyoldalról felszálló sűrű füst látható. A helyi hatóságok közlése szerint a tüzet már sikerült eloltaniuk a helyszínre érkező tűzoltóknak. Egyes felvételeken a gép leszakadt darabjai láthatóak, melyeket a becsapódás helyszínének környékén találtak meg.

Folynak a mentési munkálatok, áldozatokról egyelőre nem közöltek híreket. A Global Times című kínai lap információi szerint a balesetet szenvedett repülőgép hat és fél éve közlekedett.

A lap az internetes kiadásában rámutatott: február 19-ig a kínai polgári légi közlekedésben a százmillió órát is meghaladta a biztonságos repülési idő, ami világszerte rekordnak számított.

Kínában utoljára 2010-ben történt halálos kimenetelű légi baleset: akkor az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartományban zuhant le gép, 44 ember halálát okozva.

