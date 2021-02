Több mint 1400 tüntetőt vettek őrizetbe Navalnij tárgyalásának napján

Moszkvában 1145, Szentpéterváron pedig 246 embert vettek őrizetbe. A rendőrség a fellépés során az ellenzéki média helyszíni jelentései és a részvevők felvételei szerint gyakran erőt és kényszerítő eszközöket - gumibotot és elektromos sokkolót - alkalmazott.

Az illetékes moszkvai bíróság kedden letöltendőre változtatta a Navalnijra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott három és fél éves, felfüggesztett szabadságvesztést, a büntetés feltételeinek szisztematikus megszegése miatt. A szabadságvesztésbe beszámít majd az az idő, amelyet a politikus házi őrizetben töltött, így a ténylege büntetés két év 8 hónap. A politikus a tárgyaláson a felmentését kérte, a védői bejelentették, hogy fellebbezni fognak.

Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) szerint Navalnij két gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatban - az Yves Rocher- és a Kirovlesz-ügyben - rá kirótt büntetés alatt 60 alkalommal sértette meg a felfüggesztett szabadságvesztés feltételeit. A politikus tavaly, még a nyugati laboratóriumok által egyhangúlag megállapított mérgezését megelőzően hat alkalommal nem jelentkezett az előírt időpontban a büntetésének végrehajtását felügyelő hatóságnál.

A testület rámutatott, hogy az elítélt még annak érvényessége alatt megtagadta, hogy ellenőrzésre jelentkezzen.

Közben több politikus is Alekszej Navalnij azonnali szabadon bocsátását követelte. Emmanuel Macron francia elnök Twitter-bejegyzésében azt írta: "Alekszej Navalnij elítélése elfogadhatatlan".

Egy politikai nézetkülönbség soha nem tekinthető bűncselekménynek - hangsúlyozta a francia államfő, aki az ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását sürgette. "Az emberi jogoknak, akárcsak a demokratikus szabadságjogoknak a tiszteletben tartása nem alku kérdése" - tette hozzá.

Hasonlóan határozott állásfoglalást tett közzé Twitter-fiókján Joseph Borrell. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy fogalmazott: "Alekszej Navalnij elítélése ellenkezik Oroszországnak a jogállamisággal és az alapvető szabadságjogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaival".

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release.