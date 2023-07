Több mint 200 cserkésszel startoltak el a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképző táborai

PALÁST. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség július 3-13. között valósítja meg éves vezetőképző táborait. A táborokban résztvevő több mint 200 cserkész idén szinte az iskolapadból csöppen bele a cserkésznyár kellős közepébe. A Palást melletti Olvár-völgy hétfő délben telt meg fejlődni vágyó cserkészekkel, a szervezők és a táborok ellátását végző Segítő Tábor tagjai már a hétvégét is a helyszínen töltötték.

További képekért kattints! (szmcs-archív)

Idén a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség VI. Szövetségi Nagytábora miatt, rendhagyó módon a nyári vakáció első napjaiban kezdődnek a cserkészek vezetőképző táborai. A szervezet három képzést hirdetett meg tagjai számára (segédőrsvezető, cserkész- és kiscserkész-őrsvezető képzés), valamint egy alapképzést a cserkészet iránt érdeklődő felnőttek számára.

A legfiatalabbak számára meghirdetett képzés a segédőrsvezető-képző tábor, ahol 13 éves koruktól vehetnek részt a gyerekek. Ez a vezetővé válás első lépcsője, a jelöltek itt az őrsvezető segítőjévé válnak. A cserkésztudás – mint például tűzrakás, csomózás – gyakorlása mellett már betekintést kapnak a cserkészmódszertan alapjaiba is.

Az őrsvezető a hétvégi őrsi összejövetelek, kiscsoportos foglalkozások vezetője, ő foglalkozik hetente a gyerekekkel. Az ehhez szükséges nevelési módszertant és tudást az őrsvezetőképzésen sajátíthatja el a 15-18 éves korosztály. A résztvevő cserkészek a tavasszal megszervezett előhétvége során dönthetnek arról, hogy kiscserkészekkel (6-10 évesek) vagy cserkészekkel (10-15 évesek) szeretnének foglalkozni a képzés után, így ennek megfelelő tudást szerezhetnek a tábor alatt. A vezetőképző táborok fontos része a gyakorlati tudás elsajátítása is, ezért minden évben megszervezésre kerül a cserkész- és kiscserkész mintatábor is, ahol az őrsvezető-jelöltek gyakorlatban is kipróbálhatják a képzés során tanultakat.

A táborok ellátását, a működési hátteret és étkeztetést a táborok teljes ideje alatt a Segítő Tábor (SETA) biztosítja, ők felelnek a logisztikai háttérért.

2023-ban a vezetőképző- és mintatáborok mellett a cserkészszövetség az Olvár-völgyben szervezi meg a cserkészet iránt érdeklődő felnőtteknek szóló alapképzését is. A tábor célja, hogy átfogó képet adjon a cserkészetről, a résztvevők pedig saját tapasztalataik alapján dönthessenek arról, hogy milyen módon tudnak és szeretnének bekapcsolódni a szervezet munkájába. A cserkész „alaptudás” – például tűzgyújtás, csomózás – mellett a szervezeti háttérmunkába is bevezetik őket a szervezők, egyebek között a csapatalapítási teendők és a tábori előkészületek is nagy hangsúlyt kapnak.

„Ezt a tábort azért szerveztük meg, mivel a cserkészet iránt nemcsak gyerekek, de több, cserkész múlttal nem rendelkező felnőtt is érdeklődik. Idén 17 jelentkezővel valósul meg az alapképzés, ahol bár képesítést nem szereznek a résztvevők és cserkészfogadalmat sem tesznek, mégis nagyon jó alapot kaphatnak a további cserkészmunkához. A jelentkezők nagyrészt olyan településekről érkeznek, ahol nincs cserkészcsapat, vagy nem tudják, hogyan lehet csatlakozni a cserkészethez. Úgy szeretnénk nekik bemutatni a cserkészet alapjait, módszertanát, a cserkésztábor rendjét, szokásos programokat és a tábortüzet, ahogyan azt mi magunk is megéljük minden nyári táborban” – Bodó Richárd a tábor koordinátora.

szmcs-p