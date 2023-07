Több mint 3 ezer eurós bírság fenyegeti a „feledékeny” autósokat – rengetegen elkövetik ezt a hibát

Az autóvezetés egyúttal különféle kötelezettségekkel is jár. Ide tartozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (povinné zmluvné poistenie – PZP) is, és már a neve is mutatja, hogy minden autós számára kötelező jelleggel bír. Ha autóvezetéssel más személynek okozunk kárt, akkor ennek megtérítését épp ebből finanszírozzák. Ha viszont „elfelejtjük” befizetni, a szerződés nem érvényes, ez pedig nem kis galibába sodorhat bennünket.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az érvényes PZP-nek köszönhetően a biztosító állja helyettünk a szerződésben meghatározott károkat. A saját testi épségünkben, illetve tulajdonunkban keletkezett kárt viszont nem állja, illetve a velünk utazó közeli hozzátartozóinkét sem – írja a superpoistenie.sk.

Ennek ellenére sokan vannak Szlovákiában, akik „elfelejtik” befizetni a biztosító által kért összeget, és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül járják az utakat. Ezek az autósok viszont amellett, hogy problémába kerülhetnek, ha ilyen módon okoznak káresetet, nem kevés bírságot is kockáztatnak.

A közúti ellenőrzések során a rendőr a sofőrtől elkérheti az úgynevezett zöld kártyát, amellyel igazolja, hogy érvényes PZP-vel rendelkezik. Ezen a kártyán fel van tüntetve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényességének időpontja is.

Amennyiben kiderül, hogy a biztosítás lejárt, nincs befizetve vagy a sofőr nem is rendelkezik vele, a sofőrt akár 3320 euróig terjedő összegre is bírságolhatják. A pontos összeg viszont az adott járási hivataltól függ, amely meghatározásakor figyelembe veszi a kihágás súlyosságát. A bírságot nem feltétlenül kell megkapni azonnal – lehetőség van rá ugyanis, hogy azt két évvel elhalasszuk attól a naptól számítva, hogy a hivatal tudomást szerzett a kötelezettségszegésről.

Ezzel viszont nem ér véget az egész. Ha a sofőr nem fizeti be a bírságot, a hivatal behajtóhoz fordulhat, ez pedig a behajtási eljárás költségeivel növelheti a bírság összegét. Ha a büntetést meg is térítjük, nem ússzuk meg, hogy ne fizessük be a PZP-t is – a bírság mellett ezt is törleszteni kell.

A statisztikák szerint 2020-ban több mint 200 ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással nem rendelkező járművet tartottak nyilván Szlovákiában.



(superpoistenie.sk)