Több mint egymilliárd dollárt ajánlottak fel a szegénység elleni harcra a Global Citizen koncert révén

A hétvégén megtartott 24 órás világkoncert révén több mint 1,1 milliárd dollár értékű felajánlást kapott a Global Citizen a szegénység elleni harcra - jelentették be hétfőn a szervezők.

A mások mellett Stevie Wonder, Jennifer Lopez, a BTS és Elton John fellépésével megtartott rendezvénnyel a szegénység és a klímaváltozás elleni küzdelemre, a koronavírus elleni védőoltás jobb elérhetőségére akarták ráirányítani a figyelmet. Több mint hatvan előadó, nézők tízezrei vettek részt a világ számos városában - többek között Londonban, New Yorkban és Szöulban - rendezett koncerteken, további milliók kapcsoltak az eseményről szóló közvetítésekre.

A szervezők ígéretet kaptak egyebek között 60 millió adag Covid-19 elleni oltás eljuttatására a fejlődő országokba, vállalkozások elkötelezték magukat 157 millió fa ültetésére világszerte.

Az amerikai kormány ígéretet tett 295 millió dollár értékű humanitárius segély nyújtására a világ számos pontján a koronavírus elleni harcban.

A Gyerekek Befektetési Alapja (CIFF) 50 millió dollárt ajánlott fel az UNICEF-nek gyermekélelmezési programokra. A Lego vállalat alapítványa 150 millió dollárt ajánlott fel az UNICEF-nek és más gyermekszervezeteknek, a Rotary International 98 millió dollárt.

Több mint egy tucat vállalat, köztük a Procter & Gamble, a Starbucks, Delta Air Lines, az American Express és a Citi csatlakozott a Race to Zero Campaign nevű programhoz, amelynek célja a nulla netto szén-dioxid-kibocsátás elérése 2050-re.

A hasonló rendezvények többségével ellentétben a Global Citizen szervezet nem adományokat gyűjtött, hanem felszólította a világ országainak kormányait, hogy ültessenek egymilliárd fát, szállítsanak egymilliárd adag vakcinát a legszegényebb országoknak, valamint adományozzanak ételt az éhínségtől szenvedő 41 millió embernek.

