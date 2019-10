Több mint egymilliót vesztett a Slovan a szurkolók miatt, Kmotrík változásokat akar a nézőtéren

A Slovan számára prioritást élvez a szurkolók elégedettsége és biztonsága, ezért a klub továbbra is együtt kíván velük működni, hogy megoldást találjanak a helyzetre.

Az Ultras Slovan szurkolói csoport sajnálatát fejezte ki a történtekkel kapcsolatban (rasszista megnyilvánulások az EL-selejtezőn, játékos bántalmazása a Spartak elleni bajnokin), amiért a klubot zárt kapus büntetésekkel sújtották. Azt viszont elutasítják, hogy néhány egyén ámokfutása miatt az összes szurkoló bűnhődjön. Továbbá kijelentették, hogy azok, akik a jövőben nem tartják be a C-szektor szabályait, azokat megbüntetik és kizárják a stadion azon részéből. Azzal is tisztában vannak, hogy a klubnak nem kis pénzügyi veszteséget okoztak, ennek kompenzálásán pedig jelenleg a Slovan vezetőségével tárgyalnak.

Ezzel kapcsolatban a klub vezérigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík is megszólalt, aki örül annak, hogy az új Nemzeti Stadionba szép számban járnak szurkolók és gyerekes családok. „Viszont, amit felépítettünk, az most felesleges incidensekkel van veszélyeztetve. Éppen ezért cselekedni kell, és örülök, hogy a klub mellett maguk a szurkolók is érdeklődést mutatnak a probléma orvoslására” – jelentette ki Kmotrík.

A vezérigazgató kitért rá, hogy a klubot a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a Besiktas, valamint a Wolverhampton elleni EL-találkozóra is zárt kapus büntetéssel sújtotta az UEFA.

„A csoportkörbejutás örömét éppen ez a két büntetés rontotta el. A klub csak a Besiktas ellen 600 ezer eurótól esett el a belépőket illetően. Ha hozzászámítjuk még a büféből és szuvenírvásárlásból származó veszteségeket, valamint a bírság befizetését, akkor kijön, hogy a klub több mint 1 millió eurót veszített”

– tette hozzá Kmotrík, aki a veszteség mellett azt sajnálja, hogy a szurkolók nem lehettek részesei a Besiktas elleni mérkőzés élményének.

A vezérigazgató szerint az elkövetkezőkben bizonyos változások lesznek a C-szektorban, amelyek segítenek megakadályozni olyan események előfordulását, mint a Spartak ellen. A vezérigazgató is kitért rá, hogy bizonyos személyek cselekedete miatt nem lehet elítélni az egész C-szektort. A klub a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet majd arra, hogy a közönségből kiszúrja azokat az egyéneket, akik ártanak a klub nevének.



aktuality.sk/para