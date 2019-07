Több mint ezer háztartás maradt áram nélkül a vasárnapi viharok után!

Jelentős károkat okozott a vasárnapi zivatar az ország több részén. A középső régióban több elektromos vezeték megrongálódott, ami áramkimaradáshoz vezetett. Hétfőn a kora reggeli órákban még több mint 1500 háztartás volt áram nélkül.

Összesen hat magasfeszültségű vezeték javítását végezték hétfőn a délelőtti órákban – közölte Miroslav Gejdoš, a Közép-szlovákiai Áramszolgáltató szóvivője a TASR hírügynökséggel.

Az áramkimaradás elsősorban a Rimaszombati járást, valamint Körmöcbányát (Kremnica) érinti. A szóvivő közölte, a karbantartással foglalkozó munkatársaik nagy erőkkel igyekeznek elhárítani a meghibádosásokat.

A vasárnapi zivatarok következtében a heves széllökések több villanyvezetéket is leszakítottak, valamint villanyoszlopok is kidőltek az ország középső részén, ezen kívül pedig a vezetékekre zuhant faágak is többfelé problémákat okoztak.



