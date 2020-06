Több nagy nemzetközi filmes és színházi díjátadót halasztanak el: az amerikai után a brit filmakadémia is bejelentette az új időpontot: a BAFTA elismeréseit 2021. február 14. helyett április 11-én vehetik át a nyertesek a hétfő esti brit bejelentés szerint. A Tony- és a Golden Globe-gáláknak még nincs új időpontja.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

A koronavírus-világjárvány miatt az Oscar-díjat odaítélő amerikai filmakadémia nyolc héttel későbbre, a tervezett február 28. helyett április 25-ére halasztotta a díjátadót.

A pandémia miatt bezártak az amerikai mozik, félbeszakadt a hollywoodi produkciók gyártása, a halasztással az akadémia időt akar adni az alkotóknak arra, hogy befejezzék és bemutassák filmjüket - áll az indoklásában.

Az Oscar-díjra pályázó filmek 2020. december 31. helyett 2021. február 28-ig kaptak időt a nagyközönség előtti bemutatkozásra, amely a nevezés egyik fő feltétele. Az Oscar-múzeum decemberre tervezett megnyitójának új időpontja 2021. április 30-án lesz.

Az Oscar-életműdíjakat odaítélő amerikai filmakadémia kormányzói tanácsának díjátadóját törölték. Az eseményt, melynek díjazottjait előre bejelentik, általában november második hetében tartják Los Angelesben. A tévécsatornák nem közvetítik. A díjátadón a szezon számos reménybeli Oscar-díjasa találkozik.

Az akadémia a világjárvány miatt kialakult helyzetben már áprilisban változtatott az Oscar-díjak szabályain: a moziban nem forgalmazott, kizárólag streamingszolgáltatással bemutatott filmek is nevezhetők Oscar-díjra idén. A szabály csak az idei díjszezonban érvényes, azokra a filmekre, amelyek a mozik zárva tartása alatt debütáltak. Májusban a dokumentumfilmek nevezési feltételei is módosultak: ebben az idényben akkor is nevezhető egy dokumentumfilm, ha nem vetítették előtte hét napig egy Los Angeles megyei vagy New York-i moziban, hanem elég, ha több mint egy kvalifikáló filmfesztivál válogatásában szerepel.

A jelöltek listáját március 15-én teszik közzé, a jelöltek ebédjét április 15-én rendezik meg.

Nem döntöttek még arról, hogy a díjátadó virtuális lesz-e, a 94. évad Oscar-szabályait is később ismertetik.

Előfordult már, hogy elhalasztották az Oscar-gálát: 1938-ban a pusztító Los Angeles-i árvíz miatt egy hetet, 1968-ban Martin Luther King meggyilkolása miatt két napot csúszott a ceremónia. 1981-ben 24 órával helyezték későbbre, mert Ronald Reagan elnökre rálőttek a fővárosban. Ezt a döntést a közvetítés tervezett időpontja előtt négy órával hozták.

A szórakoztatóipar más nagy tekintélyű díjairól egyelőre nem tudni pontosat: a 74. Tony-díjátadó június 7-én lett volna, de határozatlan időre elhalasztották. Az Emmy televíziós díjak tervezett szeptember 20-i dátuma még változatlan, azonban a 78. Golden Globe-gálának még nincs időpontja.

(MTI)